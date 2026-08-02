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Issue des qualifications
A 16 ans, cette pépite russe remporte son premier tournoi WTA

Kristina Liutova, qui disputait son premier tournoi sur le circuit professionnel, a battu dimanche la Tchèque Darja Vidmanova en finale à Memphis. Dépassée par l'enjeu, elle était pourtant totalement passée à côté du premier set.
Publié: il y a 6 minutes
Liutova va grimper de la 229e place à la 126e au classement mondial (photo d'archive).
Photo: IMAGO/ZUMA Press
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AFP Agence France-Presse

La Russe Kristina Liutova, 16 ans, a réalisé un exploit en remportant la première édition du tournoi WTA 250 de Memphis après avoir battu dimanche en finale la Tchèque Darja Vidmanova 1-6 6-1 6-3.

La jeune qualifiée disputait son tout premier tournoi sur le circuit principal et devient la plus jeune joueuse à remporter un trophée sur le circuit professionnel féminin depuis Coco Gauff à Linz (Autriche) en 2019.

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Un début compliqué

Liutova a pourtant semblé dépassée par l'enjeu dans le premier set, où elle a cédé trois fois son service, mais elle a complètement dominé son adversaire lors des deux manches suivantes, malgré un réveil tardif de Vidmanova qui a débreaké à 2-4 au troisième set et sauvé trois balles de match à 3-5.

Liutova s'est finalement imposée en un plus de deux heures de jeu et va grimper de la 229e place à la 126e au classement mondial, après avoir débuté la saison à la 714e place.

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