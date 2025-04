Harriet Dart n'a pas eu le comportement le plus fair-play sur le terrain. Photo: keystone-sda.ch

Le score était de 6-0 4-3 en faveur de Lois Boisson face à Harriet Dart au premier tour de l'Open de Rouen. Même si elle était sur le point de servir, tout cela ne sentait pas très bon pour la Britannique face à la Française. Et c'est peu dire.

Car, lors du changement de côté, Harriet Dart a interpellé l'arbitre après que son adversaire lui est passée devant. «Vous pouvez lui dire de mettre du déodorant?», a-t-elle lancé, sans aucune gêne. Apparemment, la Britannique était gênée par l'odeur de la Française.

Mais c'est surtout par son jeu que Lois Boisson – qui n'a pas entendu la remarque sur le coup – a dérangé son adversaire. Après cette phrase, Harriet Dart n'a plus inscrit le moindre jeu et a fini par s'incliner face à la 303e joueuse mondiale.

Sur les réseaux sociaux, les deux femmes ont ensuite réagi. La Britannique s'est d'abord excusée de son comportement et d'un commentaire qu'elle «regrette vraiment». «Ce n'est pas comme cela que je veux me comporter et j'ai beaucoup de respect pour Lois et sa manière de jouer aujourd'hui.»

De manière plus décalée, la Française a réalisé un montage dans sa story Instagram, déodorant à la main. Lois Boisson n'a pas hésité à taguer la marque Dove en dessous, ajoutant que «apparemment, j'ai besoin d'une collaboration». Une réaction bien plus mature que celle de son adversaire sur le court.