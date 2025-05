Coco Gauff constate avec perplexité qu'elle a oublié ses raquettes. Photo: Getty Images

Coco Gauff oublie ses raquettes

La No 2 mondiale Coco Gauff avait l'air perplexe lorsqu'elle est entrée sur le court Philippe Chatrier pour s'échauffer avant son match contre Olivia Gadecki. En effet, en ouvrant son sac, l'Américaine a constaté qu'elle avait oublié ses raquettes. En souriant, elle a regardé dans son box et a informé l'arbitre de chaise de l'absence de ses raquettes. Un ramasseur de balles a finalement été envoyé pour les lui apporter. Coco Gauff a remporté le match de manière souveraine 6-2, 6-2 et a pu ensuite rire de sa mésaventure: «C'était drôle et cela a fait en sorte que je n'étais pas du tout nerveuse.»

Grigor Dimitrov a dû abandonner, encore une fois

C'est un record que Grigor Dimitrov aurait sans doute préféré ne pas battre. Le Bulgare, surnommé «baby-Federer» très tôt dans sa carrière en raison de son style de jeu, a dû abandonner son match du premier tour contre l'Américain Ethan Quinn sur le score de 6-2, 6-3, 2-6. Il est ainsi devenu le premier joueur à ne pas pouvoir terminer un match lors de quatre matches consécutifs de Grand Chelem. Il avait déjà dû mettre les voiles au premier tour de l'Open d'Australie. A Wimbledon et à l'US Open l'année dernière, il avait dû abandonner respectivement en huitième et en quart de finale.

Daniil Medvedev et la terre battue? Impossible

Daniil Medvedev n'a tout simplement pas eu le temps de s'habituer à Roland-Garros. Pour le numéro 11 mondial, les Internationaux de France étaient déjà terminés après un seul match. Après avoir remonté un retard de deux manches contre le Britannique Cameron Norrie, il a perdu le cinquième set décisif et a donc dû s'incliner. Lors de sa neuvième participation à Paris, il s'est ainsi arrêté au premier tour pour la sixième fois. Daniil Medvedev a déclaré un jour à propos du tennis sur terre battue: «Pour moi, c'est juste salissant. Après une session sur terre battue, tu peux jeter tes chaussettes, la voiture est sale après l'entraînement. Je n'aime tout simplement pas ça.»

Gaël Monfils fait son retour

Gaël Monfils est le chouchou des fans à Roland-Garros. Les spectateurs parisiens devraient donc être ravis de voir le Français encore présent au deuxième tour. Après avoir été mené 0-2, il a remporté le match contre le Bolivien Hugo Dellien 4-6, 3-6, 6-1, 7-6, 6-0. Et ce, malgré le fait que le Français ait percuté un panneau publicitaire lors du premier jeu de la partie et qu'il ait dû ensuite se faire soigner le genou pendant plusieurs minutes. Pour le No 32 mondial, il s'agit de sa 40e victoire à Roland-Garros. Il égale ainsi le record de Yannick Noah, aucun Français n'ayant remporté plus de victoires sur la terre battue parisienne.

Bilan suisse

Trois Suisses sont entrés dans le tableau principal de Roland-Garros cette année et deux d'entre eux sont encore présents après le premier tour. Alors que Stan Wawrinka a perdu son match contre Jacob Fearnley (6-7, 3-6, 2-6), les deux joueuses ont été victorieuses. Jil Teichmann a gagné contre Lucrezia Stefanini, tandis que Viktorija Golubic s'est imposé contre Petra Kvitova.