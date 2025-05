Jil Teichmann pourrait créer la sensation à Roland-Garros lors de son duel avec la No 1 mondiale Aryna Sabalenka. La Biennoise s'avance avec une confiance retrouvée et une tenue flamboyante.

Face à la No 1 à Roland-Garros

La "tenue Fanta" a porté chance à Jil Teichmann jusqu'à présent. Photo: Getty Images

Marco Pescio

On ne sait pas de quoi s'est inspiré l'équipementier de Jil Teichmann pour cette tenue à Roland-Garros. Mais la Biennoise a une idée. En raison de la couleur et des points blancs qui rappellent des bulles, elle pense à une certaine boisson gazeuse. «Je ressemble à un Fanta, rigole-t-elle. C'est la même robe qu'en Australie, sauf qu'elle était verte là-bas – ici, j'apparais en orange.»

La tenue a été fournie par son sponsor Head. Ce n'est pas forcément son style, «mais c'est la vie», continue-t-elle en plaisantant. Et de toute façon, elle s'en est bien sortie jusqu'à présent en tant qu'ambassadrice Fanta. Au premier tour, elle a battu l'Italienne Lucrezia Stefanini dans un match serré 6-4, 6-4 – et s'est ainsi offert un duel avec Aryna Sabalenka, la No 1 mondiale.

Sur la grande scène

Ce n'est que la troisième fois de sa carrière que l'ancienne No 21 mondiale affronte une femme classée en tête du classement WTA. En 2021, elle s'était inclinée en finale à Cincinnati face à l'Australienne Ashleigh Barty (3-6, 1-6). Et deux ans plus tard, elle a perdu en huitièmes de finale à Bad Homburg contre la Polonaise Iga Swiatek (3-6, 1-6).

Grâce à ce tirage au sort exceptionnel, Jil Teichmann va désormais pouvoir s'exprimer sur la grande scène. Mercredi, sur le court Suzanne Lenglen, le deuxième plus grand stade du complexe, elle pourrait créer la première énorme surprise du tournoi féminin de cette année si elle bat Aryna Sabalenka. L'unique duel avec la Biélorusse jusqu'à présent n'avait pas tourné à l'avantage de la Seelandaise en 2022 à Doha (2-6, 1-6).

«Je suis de retour!»

La gauchère, qui est descendue jusqu'à la 223e place ces dernières années en raison d'une longue baisse de régime, a déjà atteint les huitièmes de finale à Paris en 2021. Et après sa remontée ce printemps et son retour dans le top 100 (actuellement 97e), elle tâte peu à peu le terrain pour retrouver son meilleur niveau. «Les bons souvenirs ici sont définitivement un boost supplémentaire de confiance en soi. Je commence à m'en rendre compte: je suis de retour!», s'exclame-t-elle. Aryna Sabalenka le verra-t-elle aussi?