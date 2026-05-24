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Succès en 90 minutes
Belinda Bencic brille pour son entrée en lice à Roland-Garros

La Saint-Galloise n'a pas eu à forcer son talent pour se hisser au 2e tour du Grand Chelem parisien. Elle s'est imposée en deux sets contre la qualifiée autrichienne Sinja Kraus (6-2 6-3).
Publié: il y a 15 minutes
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Dernière mise à jour: il y a 5 minutes
Photo: Sven Thomann
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ATS Agence télégraphique suisse

Belinda Bencic (WTA 11) s'est qualifiée sans difficulté pour le 2e tour de Roland-Garros. La Saint-Galloise a dominé la qualifiée autrichienne Sinja Kraus (WTA 101) 6-2 6-3 dans le premier match de la quinzaine disputé sur le Court Philippe-Chatrier.

La championne olympique de Tokyo 2021 a rendu une copie d'excellente facture pour son premier match joué depuis 2023 sur la terre battue parisienne, malgré un bandage imposant sous la cuisse gauche. Elle n'a eu besoin que de 90 minutes pour passer l'épaule.

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En confiance après ses trois succès obtenus en qualifications, Sinja Kraus a parfaitement entamé cette partie, se procurant les deux premières balles de break dès le troisième jeu. Mais Belinda Bencic a écarté le danger, s'emparant du service adverse dans la foulée pour prendre le match en main.

En attendant Caty McNally

La Saint-Galloise a connu une petite baisse de régime au deuxième set, concédant son seul break de la journée pour laisser son adversaire revenir à 3-2. Mais elle n'a pas tergiversé, signant un nouveau break dans la foulée pour enfoncer le clou.

Belinda Bencic, qui n'a jamais dépassé le stade du 3e tour à Roland-Garros, a décroché simplement son huitième succès Porte d'Auteuil (pour sept défaites au total). Elle affrontera au tour suivant l'Américaine Caty McNally (WTA 56) pour un face-à-face inédit sur le circuit.

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