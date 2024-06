Blessé, Andy Murray est incertain pour Wimbledon

Andy Murray, souffrant visiblement de la hanche et du genou droits, a dû abandonner après cinq jeux contre l'Australien Jordan Thompson en 8es de finale du Queen's, mercredi à Londres.

Andy Murray a abandonné sur blessures au Queen's

ATS Agence télégraphique suisse

Ces pépins physiques rendent incertaine sa participation à Wimbledon, tournoi du Grand Chelem qui commence le 1er juillet.

Après son premier jeu de service, l'Ecossais de 37 ans a commencé à claudiquer. Dès la fin de son second jeu de service, il a fait appel au soigneur. Et après s'être fait manipuler la hanche et le genou droits, l'ex-no 1 mondial a repris le jeu avant de s'arrêter à nouveau, cette fois-ci définitivement, alors que le score était de 4-1 en faveur de Thompson.

Murray avait déjà semblé souffrir mardi, au 1er tour d'un tournoi dont il est quintuple vainqueur, avant de battre pour le 1000e match de sa carrière l'Australien Alexei Popyrin. Le double vainqueur du tournoi de Wimbledon vit une année difficile: il s'était déjà blessé, à la cheville, fin mars au 3e tour au Masters 1000 de Miami, et n'avait renoué avec la compétition que près de deux mois plus tard, sur terre battue, à Genève.

Celui qui avait déjà failli mettre un terme à sa carrière en 2019, avant de la poursuivre après s'être fait poser une prothèse de hanche à la jambe droite, a laissé entendre au début de l'année que cette saison serait sa dernière.