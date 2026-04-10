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Qualifications de la Billie Jean King Cup
Dans la souffrance, Belinda Bencic décroche le premier point pour la Suisse

A Bienne, Belinda Bencic a triomphé de Marie Bouzkova 6-3, 6-7, 6-4 en 3h05. Elle offre ainsi à la Suisse un début prometteur en qualifications de la Billie Jean King Cup.
Publié: il y a 46 minutes
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Belinda Bencic a décroché de haute lutte le premier point lors des qualifications de la Billie Jean King Cup
Photo: keystone-sda.ch

Belinda Bencic a décroché de haute lutte le premier point lors des qualifications de la Billie Jean King Cup face à la Tchéquie à Bienne vendredi. La St-Galloise de 29 ans a dominé Marie Bouzkova 6-3 6-7 (4/7) 6-4.

Plus c'est long, plus c'est bon. Dans le Seeland, Bencic (WTA 11) a mis 3h05 pour se débarrasser de la Tchèque (WTA 24) et donner un premier point à la Suisse. Lors de leur unique duel sur le circuit à Las Vegas en 2018, la maman de Bella l'avait déjà emporté en trois sets (1-6 6-1 6-4).

Si Bencic a passé autant de temps sur le court, elle ne peut s'en prendre qu'à elle-même. Ne menait-elle pas 3-0 dans la deuxième manche après un premier set plutôt bien négocié? La championne olympique 2021 a laissé son adversaire revenir pour mener 4-3.

Des hauts et des bas

Contrainte de disputer un tie-break, la St-Galloise a de nouveau commencé de fort belle manière en dominant 4-1. Mais elle s'est liquéfiée en concédant six points d'affilée et le set par la même occasion.

Dans la dernière manche, les deux joueuses ont tenu leur service jusqu'à 5-4 en faveur de la Suissesse, qui a dû écarter quatre balles de break avant ça. Bencic a serré son jeu pour s'offrir deux balles de match et conclure sur sa deuxième tentative. Dans le deuxième match, Viktorija Golubic (WTA 79) va affronter la numéro un tchèque, Linda Noskova (WTA 14).

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