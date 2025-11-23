DE
FR

Privée de Jannick Sinner
L'Italie bat l'Espagne et gagne une troisième Coupe Davis d'affilée

L'Italie remporte sa troisième Coupe Davis consécutive à Bologne, battant l'Espagne 2-0 en finale. Malgré l'absence de Jannik Sinner, l'équipe italienne décroche son quatrième titre historique dans la compétition.
Publié: 21:02 heures
Partager
Écouter
Matteo Berrettini et l?ialie encore vainqueurs de la Coupe Davis
Photo: Luca Bruno
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

L'Italie, pourtant privée de Jannik Sinner, a remporté dimanche à Bologne sa troisième Coupe Davis d'affilée, la quatrième de son histoire. Ceci grâce à une victoire 2-0 contre l'Espagne en finale.

Flavio Cobolli (22e mondial) a apporté le point décisif à la sélection italienne en battant en trois sets l'Espagnol Jaume Munar (36e) 1-6 7-6 (7/5) 7-5. Dans l'après-midi, Matteo Berrettini (56e) avait apporté le premier point aux siens en dominant Pablo Carreno (89e) 6-3, 6-4.

Déjà victorieuse 2-0 de l'Autriche mercredi en quart de finale, et de la Belgique sur le même score vendredi en demi-finale, l'Italie n'a pas perdu le moindre match durant la phase finale, disputée pour la première fois sur ses terres après plusieurs éditions à Malaga.

Aucun pays n'avait gagné trois années de suite le Saladier d'argent depuis les Etats-Unis, vainqueurs de cinq éditions consécutives entre 1968 et 1972. Si les Italiens sont encore loin des 32 titres américains en Coupe Davis, ils ont décroché dimanche leur quatrième sacre dans la compétition, après ceux de 1976, 2023 et 2024.

Pour la deuxième année d'affilée, l'Italie a en outre gagné la Coupe Davis et la Billie Jean King Cup (ex-Fed Cup) la même saison. Un succès d'autant plus notable qu'il a été conquis sans le no 2 mondial Jannik Sinner, soucieux de disposer du maximum de temps possible pour préparer la saison 2026, qui s'ouvrira en janvier par la défense de son titre à l'Open d'Australie.

L'autre membre italien du top 10, le 8e mondial Lorenzo Musetti, avait lui aussi déclaré forfait, invoquant sa «condition physique» et l'arrivée imminente de son deuxième enfant. Le camp espagnol était également déforcé en l'absence du no 1 mondial Carlos Alcaraz, blessé à la jambe droite, et du 14e Alejandro Davidovich, non retenu par le capitaine David Ferrer.

Découvrez nos contenus sponsorisés
Auriez-vous accepté ce road trip spontané?
Avec vidéo
Présenté par
Auriez-vous accepté ce road trip spontané?
Un voyage de 48 heures vers l’inconnu
Auriez-vous accepté ce road trip spontané?
Et si c’était ça, le week-end d’hiver parfait?
Présenté par
Et si c’était ça, le week-end d’hiver parfait?
Plaisir de la neige
Et si c’était ça, le week-end d’hiver parfait?
Un nouvel espoir pour ce père de famille
Présenté par
Un nouvel espoir pour ce père de famille
Le mannequin Manuela Frey avec la CRS au Guatemala
Un nouvel espoir pour ce père de famille
Voici comment avoir une voiture neuve sous le sapin
Présenté par
Voici comment avoir une voiture neuve sous le sapin
Offres all-inclusive
Voici comment avoir une voiture neuve sous le sapin
L’ambassadrice d’une région et d’un nouveau métier
Présenté par
L’ambassadrice d’une région et d’un nouveau métier
De l'Arc jurassien au podium des SwissSkills: le parcours d’Asma Jafari
L’ambassadrice d’une région et d’un nouveau métier
«Aujourd’hui, je commencerais bien plus tôt»
Avec vidéo
Présenté par
«Aujourd’hui, je commencerais bien plus tôt»
Rêves financiers dévoilés
L'épargne et les rêves transcendent les générations
Avec ces stratégies, économisez aujourd’hui et profitez plus tard
Présenté par
Avec ces stratégies, économisez aujourd’hui et profitez plus tard
Prévoyance: comment s’y retrouver?
Avec ces stratégies, économisez aujourd’hui et profitez plus tard
Les meilleurs vins pour les néophytes
Présenté par
Les meilleurs vins pour les néophytes
Le bon goût n’a pas besoin d’être cher
Les meilleurs vins pour les néophytes
Voici comment garder une vue d’ensemble dans la bataille des rabais
Présenté par
Voici comment garder une vue d’ensemble dans la bataille des rabais
Offres d'abos du Black Friday
Comment s'y retrouver face à cette jungle de rabais
Partager
Vous avez trouvé une erreur? Signalez-la
Articles les plus lus
    Articles les plus lus