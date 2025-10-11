DE
Pegula-Gauff
Duel 100% américain en finale à Wuhan

La finale du WTA 1000 de Wuhan sera 100% américaine. Elle opposera Jessica Pagula, qui a sorti la no 1 mondiale Aryna Sabalenka, à Coco Gauff.
Publié: il y a 58 minutes
Jessica Pegula a signé un beau succès
Photo: Andy Wong
ATS Agence télégraphique suisse

La finale du WTA 1000 de Wuhan aura des accents américains. Jessica Pegula, tombeuse de la no 1 mondiale Aryna Sabalenka, affrontera sa compatriote Coco Gauff pour le titre. Pegula (WTA 3) a signé une victoire épique contre Sabalenka, triple lauréate du tournoi en 2018, 2019 et 2024. La native de Buffalo s'est imposée au bout du suspense, 6-2 4-6 7-6 (7/2), et a décroché sa troisième victoire en onze duels contre la Bélarusse.

Grâce à ce succès, Pegula (31 ans) a rejoint en finale sa cadette Coco Gauff (21 ans), no 3 mondiale, qui avait écarté plus tôt dans la journée l'Italienne Jasmine Paolini (WTA 8) 6-4 6-3.

