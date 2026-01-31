Elena Rybakina a décroché son deuxième titre du Grand Chelem face à la no 1 mondiale Aryna Sabalenka. Trois sets et un duel de très haut niveau entre les deux meilleures joueuses du moment.

ATS Agence télégraphique suisse

Trois ans et demi après son premier grand sacre à Wimbledon, Elena Rybakina a remporté un 2e titre en Grand Chelem. A l'Open d'Australie, elle a battu la tenante du titre Aryna Sabalenka 6-4 4-6 6-4. Mais cette finale semblait tourner en faveur de son adversaire. Aryna Sabalenka (27 ans), no 1 mondiale, avait trouvé la solution pour contrer le service de Rybakina. En enlevant cinq jeux consécutifs, le score est passé de Sabalenka 4-6 4-4 à 4-6 6-4 3-0. Sauf que Rybakina a immédiatement riposté en remportant également cinq jeux d'affilée. La Kazakhstanaise de 26 ans a ensuite converti sa première balle de match.

La Russe Rybakina, née à Moscou, qui représente le Kazakhstan depuis 2018, poursuit son ascension avec son deuxième titre majeur. Rybakina a remporté Wimbledon en 2022 et a terminé l'année à la 22e place mondiale. Elle s'est ensuite hissée à la 4e place, mais a rechuté à la 13e place la saison dernière. Mais récemment, Rybakina n'a fait que gagner. Elle a remporté le tournoi de Ningbo, s'est imposée au Masters WTA et a remporté 20 de ses 21 derniers matches.

La finale a sans aucun doute opposé les deux meilleures joueuses. Sabalenka, bien qu'elle ait perdu trois de ses quatre dernières finales de Grand Chelem, est en tête du classement mondial. Rybakina est de son côté la révélation du moment. Et toutes deux ont atteint la finale sans perdre un seul set. La dernière fois que cela s'est produit dans un tournoi majeur, c'était en 1998, lorsque Serena et Venus Williams avaient atteint la finale à Wimbledon.