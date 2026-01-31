DE
FR

Contre Aryna Sabalenka
Victorieuse, Elena Rybakina poursuit son ascension à Melbourne

Elena Rybakina a décroché son deuxième titre du Grand Chelem face à la no 1 mondiale Aryna Sabalenka. Trois sets et un duel de très haut niveau entre les deux meilleures joueuses du moment.
Publié: il y a 35 minutes
1/2
Elena Rybakina avec le trophée de l'Open d'Australie.
Photo: Dita Alangkara
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

Trois ans et demi après son premier grand sacre à Wimbledon, Elena Rybakina a remporté un 2e titre en Grand Chelem. A l'Open d'Australie, elle a battu la tenante du titre Aryna Sabalenka 6-4 4-6 6-4. Mais cette finale semblait tourner en faveur de son adversaire. Aryna Sabalenka (27 ans), no 1 mondiale, avait trouvé la solution pour contrer le service de Rybakina. En enlevant cinq jeux consécutifs, le score est passé de Sabalenka 4-6 4-4 à 4-6 6-4 3-0. Sauf que Rybakina a immédiatement riposté en remportant également cinq jeux d'affilée. La Kazakhstanaise de 26 ans a ensuite converti sa première balle de match.

A lire aussi
Elena Rybakina rejoint Aryna Sabalenka en finale
Un «remake» de 2023
Open d'Australie: Un «remake» de 2023
Après quatre ans, Elena Rybakina affronte sa grande rivale
Un duel très attendu
Après quatre ans, Elena Rybakina affronte sa grande rivale

La Russe Rybakina, née à Moscou, qui représente le Kazakhstan depuis 2018, poursuit son ascension avec son deuxième titre majeur. Rybakina a remporté Wimbledon en 2022 et a terminé l'année à la 22e place mondiale. Elle s'est ensuite hissée à la 4e place, mais a rechuté à la 13e place la saison dernière. Mais récemment, Rybakina n'a fait que gagner. Elle a remporté le tournoi de Ningbo, s'est imposée au Masters WTA et a remporté 20 de ses 21 derniers matches.

La finale a sans aucun doute opposé les deux meilleures joueuses. Sabalenka, bien qu'elle ait perdu trois de ses quatre dernières finales de Grand Chelem, est en tête du classement mondial. Rybakina est de son côté la révélation du moment. Et toutes deux ont atteint la finale sans perdre un seul set. La dernière fois que cela s'est produit dans un tournoi majeur, c'était en 1998, lorsque Serena et Venus Williams avaient atteint la finale à Wimbledon.

Découvrez nos contenus sponsorisés
Les meilleurs vins à moins de 10 francs
Présenté par
Les meilleurs vins à moins de 10 francs
Profiter, malgré le creux de janvier
Les meilleurs vins à moins de 10 francs
Des Jeux en fauteuil roulant aux Jeux paralympiques
Présenté par
Des Jeux en fauteuil roulant aux Jeux paralympiques
L'histoire d'une réussite
Des Jeux en fauteuil roulant aux Jeux paralympiques
Investir en 2026: rester calme et avancer pas à pas
Présenté par
Investir en 2026: rester calme et avancer pas à pas
Conseils d'un expert financier
Comment investir votre argent en 2026?
Pourquoi spusu privilégie de vraies personnes et des conseils en un temps record
Présenté par
Pourquoi spusu privilégie de vraies personnes et des conseils en un temps record
L’humain et zéro chatbot!
Pourquoi spusu privilégie de vraies personnes et des conseils en un temps record
Toute l’histoire de la fondue
Présenté par
Toute l’histoire de la fondue
D’un repas montagnard à un plat national
Toute l’histoire de la fondue
«Notre succès dépend entièrement de nos équipes»
Présenté par
«Notre succès dépend entièrement de nos équipes»
La clé du succès
Miser sur la santé, un pari gagnant pour toute entreprise
Articles les plus lus
    Articles les plus lus