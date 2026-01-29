Elena Rybakina rejoint Aryna Sabalenka en finale

Elena Rybakina (WTA 5) défiera Aryna Sabalenka (WTA 1) samedi en finale de l'Open d'Australie, pour un «remake» de la finale de l'édition 2023 gagnée par la Bélarusse.

ATS Agence télégraphique suisse

La Kazakhe d'origine russe a battu l'Américaine Jessica Pegula (WTA 6) 6-3 7-6 (9/7) en demi-finale jeudi.

La lauréate de Wimbledon 2023 a eu besoin de 60 minutes pour boucler cette rencontre. Elle aurait dû s'imposer plus largement, mais son bras a tremblé au moment de négocier ses trois premières balles de match à 6-3 5-3 à la relance.

Elena Rybakina (26 ans) a aussi servi à deux reprises en vain pour le gain du match, à 5-4 et 6-5. Elle a même dû effacer deux balles d'égalisation à un set partout dans le tie-break, à 6/5 et 7/6. Mais elle a sorti le grand jeu à cet instant, réussissant un ace et un service gagnant sur les deux derniers points du match.

La native de Moscou abordera en confiance la finale. Elle a remporté 19 des 20 matches qu'elle a disputés sur le circuit depuis la mi-octobre, conquérant le titre à Ningbo et dans le Masters WTA. Et elle reste sur neuf victoires d'affilée face aux membres du Top 10, dont une en finale du dernier Masters face à Aryna Sabalenka.