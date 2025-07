Jelena Djokovic parle de son amour pour Novak

En couple depuis leur jeunesse, Novak et Jelena Djokovic forment un duo soudé, malgré les tensions parfois visibles. Dans une interview, Jelena revient sur un incident marquant, défend leur authenticité et évoque le rôle de leur relation dans le succès du champion.

Blick Sportdesk et BliKI

Novak Djokovic (38 ans) et sa femme Jelena (39 ans) forment un couple depuis leur jeunesse et sont mariés depuis 2014. La star serbe du tennis répète souvent qu’elle est son plus grand soutien. Elle l’accompagne régulièrement en tournoi et assiste souvent à ses entraînements.

En 2017, leur relation a fait la une des médias. Cette année-là, Jelena Djokovic avait diffusé en direct sur Facebook l’un des entraînements de son mari. À la fin de la séance, une dispute a éclaté entre eux — captée en direct par les internautes. Novak a arraché le téléphone des mains de Jelena, qui a réagi avec colère: «Mais enfin, qu’est-ce que tu fais? Merci mon chéri, merci beaucoup! C’est ça que tu voulais dire?» Ce n’est qu’après coup qu’elle a réalisé que la retransmission était toujours en cours.

Elle est revenue plus tard sur cet épisode. «Je me souviens qu’on s’est disputés en plein livestream. J’étais enceinte et à fleur de peau, et lui s’est montré brusque», a-t-elle raconté. «J’ai simplement réagi sur le moment. Ensuite, je me suis dit: ‘Mon Dieu, est-ce que les gens croient vraiment que tout est toujours parfait entre nous?’»

«Je ne sais pas si Novak aurait pu s'épanouir»

Quand on lui dit qu’elle forme avec son mari un couple parfait, Jelena dément aussitôt. «Je suis très indépendante et je ne me préoccupe pas de ce que pensent les autres. Quand nous sommes ensemble, Novak et moi, nous sommes nous-mêmes — que ce soit dans les disputes ou dans l’amour», confie-t-elle.

Elle insiste sur l’importance de rester fidèle à soi-même. «Pendant combien de temps avons-nous fait semblant pour rentrer dans le moule?», lance-t-elle dans une interview à la chaîne serbe K1. «Si j’avais essayé de plaire à un public qui attendait je ne sais quoi de moi, je ne sais pas si Novak aurait pu s’épanouir autant.»

Selon elle, la progression constante de son mari est aussi le signe qu’ils forment un bon duo. Le palmarès de Djokovic en témoigne: recordman de titres du Grand Chelem avec 24 trophées, il a également remporté l’or olympique l’an dernier. Malgré tout, ils sont restés fidèles à eux-mêmes, en tant que couple et en tant qu’individus. C’est, selon elle, leur plus belle réussite.