Voici à quoi ressemblent les médailles des prochains Jeux

Les médailles des JO de Milan/Cortina sont séparées en deux. Photo: Fondazione Milano Cortina 2026

Matthias Davet Journaliste Blick

Paris avait placé la barre haut au moment de dévoiler le design des médailles pour les Jeux 2024. Les meilleurs athlètes du monde ont tous eu le droit à un morceau de Tour Eiffel incrusté dans leur breloque.

À un peu plus de six mois de la cérémonie d'ouverture, les Jeux d'hiver de Milan/Cortina ont à leur tour rendu public les médailles d'or, d'argent et de bronze pour sa compétition (6 au 22 février 2026). «Créées par une formidable équipe de design pluridisciplinaire dirigée par Raffaella Paniè, Directrice de la Marque, de l’Identité et du Look des Jeux, les médailles adoptent un style minimaliste et élégant, inspiré des traditions du design avant-gardiste italien», peut-on lire dans le communiqué.

Au niveau du design, les distinctions rendent hommage au parcours pour les décrocher. En deux parties réunies, elles veulent mettre en avant «le lien entre l'athlète et tout le réseau de soutien qui rend chaque victoire possible: entraîneurs, coéquipiers, familles, fans». Les deux textures sont distinctes sur les médailles – l'une polie et l'autre granuleuse. «Cette histoire prend vie sur les surfaces des médailles, là où deux textures se rencontrent et commencent un récit façonné non seulement par les athlètes, mais aussi par tous ceux qui les ont aidés à arriver jusque-là», explique Raffaella Paniè. Ces récompenses sont également fabriquées à partir de métal recyclé, le tout fondu dans des fours à induction alimentés par de l'énergie renouvelable.

Des médailles que les Marco Odermatt, Loïc Meillard, Mathilde Gremaud ou Fanny Smith voudront avoir autour de leur cou en février prochain, nul doute là-dessus.