Masters 1000 de Paris
Sinner écrase Zverev et affrontera Auger-Aliassime en finale

La finale du Masters 1000 de Paris opposera Jannik Sinner et Félix Auger-Aliassime. Le no 2 mondial a écrasé le tenant du titre Alexander Zverev (ATP 3) 6-0 6-1 samedi en demi-finale.
Publié: il y a 25 minutes
Jannik Sinner s'est montré impitoyable face à Alexander Zverev samedi
Photo: Christophe Ena
ATS Agence télégraphique suisse

La finale du Masters 1000 de Paris mettra aux prises Jannik Sinner et Félix Auger-Aliassime. Le no 2 mondial s’est qualifié en surclassant le tenant du titre Alexander Zverev (ATP 3) sur le score sans appel de 6-0 6-1 en demi-finale samedi.

Jannik Sinner a cueilli samedi son 25e succès consécutif sur dur en indoor, une série entamée lors de la phase finale de la Coupe Davis 2023. Il retrouvera en finale Félix Auger-Aliassime (ATP 10), qui a dominé le Kazakhe Alexander Bublik (ATP 16) 7-6 (7/3) 6-4 dans la première demi-finale.

Aucune chance pour Zverev

Impitoyable, Jannik Sinner n'a laissé aucune chance à un Alexander Zverev visiblement émoussé après un quart de finale de finale conclu tard vendredi soir face à Daniil Medvedev. Il n'a perdu que 7 points sur son service, laissant filer le seul premier jeu de la deuxième manche après avoir manqué une balle de break.

Félix Auger-Aliassime a pour sa part connu une petite baisse de régime face à Alexander Bublik, qui a mené 4-1 dans la deuxième manche. Mais le Canadien de 25 ans a su élever son niveau de jeu pour atteindre sa 20e finale sur l'ATP Tour, la cinquième cette saison.

L'enjeu sera grand pour «FAA», qui n'a encore jamais remporté de tournoi Masters 1000. Il décrocherait en effet le huitième ticket pour le Masters ATP de Turin s'il venait à s'adjuger son neuvième titre sur le circuit principal. Mais, s'il affiche un bilan de 2-2 face à Jannik Sinner, il reste sur deux défaites face à l'Italien.

