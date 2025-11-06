DE
FR

Lors du Masters WTA
Jessica Pegula fait un grand pas vers la qualification

L'Américaine Jessica Pegula (WTA 5) a fait un grand pas vers la qualification pour les demi-finales du Masters WTA de Riyad. Elle a battu jeudi 6-2 6-3 l'Italienne Jasmine Paolini (8e), déjà éliminée.
Publié: 16:57 heures
Partager
Écouter
Jessica Pegula s'est rapprochée des demi-finales du Masters.
Photo: Getty Images for WTA
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

Après avoir remporté deux de ses trois matches de poule dans le groupe Steffi Graf, la native de Buffalo se qualifiera pour le dernier carré si la no 1 mondiale Aryna Sabalenka bat Coco Gauff (3e) dans le second match de la journée.

Pegula passera aussi en demi-finales si sa compatriote Gauff, tenante du titre à Ryad, s'impose en deux manches contre la Bélarusse.

Si la lauréate de Roland-Garros gagne en trois manches contre Sabalenka, l'identité des deux qualifiées pour les demi-finales sera déterminée par le pourcentage de jeux remportés par chaque joueuse depuis le début du tournoi.

Mercredi, la Kazakhe Elena Rybakina (6e) s'était assurée de finir en tête du groupe Serena Williams en gagnant un troisième match de poule. L'Américaine Amanda Anisimova (4e) a terminé deuxième de la poule en battant la no 2 mondiale Iga Swiatek.

En demi-finales, Elena Rybakina affrontera la joueuse classée deuxième de la poule Steffi Graf tandis qu'Anisimova se mesurera à la joueuse classée première.

Découvrez nos contenus sponsorisés
Les vendanges précoces mettent les vignerons au défi
Présenté par
Les vendanges précoces mettent les vignerons au défi
Comment le changement climatique modifie le style des vins
Les vendanges précoces mettent les vignerons au défi
Jana Gander s’est préparée 1000 heures pour le Championnat d’Europe
Présenté par
Jana Gander s’est préparée 1000 heures pour le Championnat d’Europe
L’installatrice-électricienne a remporté la médaille d’argent grâce à la formation XL, à son coach mental et au soutien de son chef
Jana Gander s’est préparée 1000 heures pour le Championnat d’Europe
Dans ce village des Grisons, la claustrophobie n’existe pas
Avec vidéo
Présenté par
Dans ce village des Grisons, la claustrophobie n’existe pas
Chiara découvre de merveilleux joyaux cachés avec Gino
Dans ce village des Grisons, la claustrophobie n’existe pas
Les meilleurs crus pour l’automne
Présenté par
Les meilleurs crus pour l’automne
Ces vins se marient bien avec le gibier
Les meilleurs crus pour l’automne
Partager
Vous avez trouvé une erreur? Signalez-la
Articles les plus lus
    Articles les plus lus