Le Vaudois sur une bonne lancée
Stan Wawrinka qualifié pour les demi-finales au Challenger de Saint-Tropez

Stan Wawrinka poursuit son parcours au Challenger de Saint-Tropez. Le Vaudois a battu l'Espagnol Martin Landaluce en quarts de finale (6-4 6-1) et affrontera le Français Dan Added en demi-finale.
Publié: il y a 14 minutes
Stan Wawrinka est en demi-finale à St-Tropez.
Photo: PETER SCHNEIDER
ATS Agence télégraphique suisse

Stan Wawrinka (ATP 137) poursuit sa route au Challenger de Saint-Tropez. Le Vaudois de 40 ans a battu l'Espagnol Martin Landaluce (ATP 139) vendredi en quarts de finale, en deux sets (6-4 6-1).

L'ex-numéro 3 mondial n'a eu besoin que de 67 minutes pour se défaire de son adversaire. Au cours du set initial, il a attendu le dixième jeu pour breaker à 5-4 et faire sien le set sur sa deuxième balle de break.

Une deuxième manche plus facile

La deuxième manche fut nettement moins compliqué puisque le Vaudois a rapidement mené 5-0 après avoir ravi à deux reprises le service de son adversaire. Il a finalement conclu sur sa deuxième balle de match.

En demi-finale, Stan Wawrinka affrontera le Français Dan Added (ATP 272). Les deux hommes viennent de s'affronter à Rennes en huitièmes de finale. Le triple vainqueur en Grand Chelem s'était imposé 6-3 6-4 en Bretagne.

