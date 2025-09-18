Stan Wawrinka poursuit sa route sur la Côte d'Azur (archives).
Photo: Manish Swarup
ATS Agence télégraphique suisse
L'ex-numéro 3 mondial, déjà tombeur en deux manches de l'Allemand Justin Engel au premier tour, a réalisé deux breaks décisifs à 2-1 dans chaque set. Il s'est finalement imposé en 1h20' face à son adversaire âgé de 22 ans.
En quart de finale, Stan Wawrinka affrontera l'Espagnol Martin Landaluce (ATP 139), tête de série numéro 1 du tournoi varois. Les deux hommes ne se sont encore jamais affrontés, mais le triple vainqueur en Grand Chelem semble avoir un coup à jouer dans ce Challenger disputé sur dur extérieur.
