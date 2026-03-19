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Le Français de 17 ans
Moïse Kouame entre dans l'histoire du tennis

Moïse Kouame a réalisé une performance d'exception à Miami. À seulement 17 ans, le jeune Français a remporté son premier tour dans le Masters 1000 américain, écrivant l'histoire.
Publié: 18:26 heures
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Dernière mise à jour: 18:38 heures
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Moise Kouame a remporté son premier match en Masters 1000, à Miami.
Photo: AFP
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ATS Agence télégraphique suisse

Moïse Kouame (ATP 385) a écrit une page d’histoire lors du premier tour du Masters 1000 de Miami. Victorieux 5-7 6-4 6-4 du qualifié américain Zachary Svajda (ATP 96), le Français de 17 ans est devenu le plus jeune joueur à avoir gagné un match à Miami, ainsi que le plus jeune à remporter une rencontre dans le cadre d’un Masters 1000, depuis Rafael Nadal à Hambourg en 2003.

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Mené 7-5 4-3 0-40 et diminué par des crampes, le protégé de Richard Gasquet a signé une victoire vraiment improbable. Son prochain adversaire sera sera le Tchèque Jiri Lehecka (ATP 22), samedi.

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