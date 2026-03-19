Moïse Kouame a réalisé une performance d'exception à Miami. À seulement 17 ans, le jeune Français a remporté son premier tour dans le Masters 1000 américain, écrivant l'histoire.

ATS Agence télégraphique suisse

Moïse Kouame (ATP 385) a écrit une page d’histoire lors du premier tour du Masters 1000 de Miami. Victorieux 5-7 6-4 6-4 du qualifié américain Zachary Svajda (ATP 96), le Français de 17 ans est devenu le plus jeune joueur à avoir gagné un match à Miami, ainsi que le plus jeune à remporter une rencontre dans le cadre d’un Masters 1000, depuis Rafael Nadal à Hambourg en 2003.

Contenu tiers Pour afficher les contenus de prestataires tiers (Twitter, Instagram), vous devez autoriser tous les cookies et le partage de données avec ces prestataires externes. Charger le contenu Plus d'informations

Mené 7-5 4-3 0-40 et diminué par des crampes, le protégé de Richard Gasquet a signé une victoire vraiment improbable. Son prochain adversaire sera sera le Tchèque Jiri Lehecka (ATP 22), samedi.