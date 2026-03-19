ATS Agence télégraphique suisse
Moïse Kouame (ATP 385) a écrit une page d’histoire lors du premier tour du Masters 1000 de Miami. Victorieux 5-7 6-4 6-4 du qualifié américain Zachary Svajda (ATP 96), le Français de 17 ans est devenu le plus jeune joueur à avoir gagné un match à Miami, ainsi que le plus jeune à remporter une rencontre dans le cadre d’un Masters 1000, depuis Rafael Nadal à Hambourg en 2003.
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Mené 7-5 4-3 0-40 et diminué par des crampes, le protégé de Richard Gasquet a signé une victoire vraiment improbable. Son prochain adversaire sera sera le Tchèque Jiri Lehecka (ATP 22), samedi.
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