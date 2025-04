«Suce-moi»: un joueur insulte l'arbitre et est disqualifié

Photo: IMAGO/tennisphoto.de

Blick Sport

Parfois, les joueurs de tennis perdent des matches après une lutte intense, au bout de l'effort. Svyatoslav Gulin, lui, a fait tout l'inverse. Lors du tournoi ITF de Sabadell, en Espagne, le Russe se dirigeait tranquillement vers la victoire, lui qui menait 7-5, 3-6, 4-0.

Mais c'est justement le dernier point qui l'a fait mener de quatre jeux qui l'a également fait déraper. Alors que son adversaire, l'Espagnol Alejo Sánchez Quilez, vient de mettre la balle dehors, Svyatoslav Gulin se retourne vers l'arbitre principal. «Suce-moi», hurle-t-il dans sa direction, en mimant également un geste obscène vers son entre-jambe. Après quelques pas, le No 407 mondial a refait la même chose. Logiquement, il a été disqualifié.

Le lendemain, le Russe a expliqué son geste sur les réseaux sociaux: «C'était un accident, je présente mes excuses pour ces gestes et mes mots à l'encontre de l'arbitre. J'espère que vous pourrez me pardonner. C'était vraiment un long match, j'avais l'impression que mon adversaire et l'arbitre étaient contre moi, donc je n'ai pas pu contrôler mes émotions sur le moment. A partir de maintenant, je vais essayer de me contrôler.»