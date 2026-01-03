DE
FR

L'année commence bien!
Belinda Bencic et Stan Wawrinka battent la France

La saison 2026 a commencé de manière idéale pour Belinda Bencic et Stan Wawrinka. Le duo suisse a battu la France à la United Cup.
Publié: il y a 48 minutes
1/2
Stan Wawrinka a battu le 29e mondial pour son premier match de l'année
Photo: RICHARD WAINWRIGHT
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

La Saint-Galloise et le Vaudois ont tous deux gagné leur simple pour permettre à la Suisse de battre la France pour son entrée en lice dans la United Cup samedi à Perth.

Belinda Bencic (WTA 11) n'a pas tremblé dans le match d'ouverture. La championne olympique 2021 s'est imposée 6-2 6-4 devant Leolia Jeanjean (WTA 103). Elle a concédé un seul break, alors qu'elle servait une première fois pour le gain du match à 6-2 5-2.

Une performance de choix pour Stan Wawrinka

Capitaine de cette équipe, Stan Wawrinka a quant à lui signé une performance de choix pour le premier match de son ultime saison sur le circuit. L'ex-no 3 mondial a vaincu le finaliste du dernier Masters 1000 de Shanghai Arthur Rinderknech (ATP 29) 5-7 7-6 (7/5) 7-6 (7/5) après 3h18 de lutte.

Passé à deux points de la défaite à 5/5 dans le jeu décisif de la deuxième manche, Stan Wawrinka a pourtant concédé le premier break enregistré dans le troisième set. Il s'est aussi retrouvé mené 4/2 dans le second tie-break. Mais il a remporté cinq des six derniers points du match pour offrir la victoire à la Suisse.

Découvrez nos contenus sponsorisés
Toute l’histoire de la fondue
Présenté par
Toute l’histoire de la fondue
D’un repas montagnard à un plat national
Toute l’histoire de la fondue
Chez Unisanté, les équipes définissent les règles de collaboration
Présenté par
Chez Unisanté, les équipes définissent les règles de collaboration
Les défis de la fusion
Chez Unisanté, les équipes définissent les règles de collaboration
Tout pour pouvoir encore avoir une voiture neuve pour Noël
Présenté par
Tout pour pouvoir encore avoir une voiture neuve pour Noël
Grâce au leasing all-inclusive
Tout pour pouvoir encore avoir une voiture neuve pour Noël
Les poules rêvent, les vaches aiment et les cochons sont plus intelligents que les chiens
Présenté par
Les poules rêvent, les vaches aiment et les cochons sont plus intelligents que les chiens
Les animaux dits «de rente» nous ressemblent plus qu’on ne le pense
Apprenons à les respecter davantage
Un guide pétillant pour les Fêtes
Présenté par
Un guide pétillant pour les Fêtes
Du prosecco au champagne
Un guide pétillant pour les Fêtes
10 incontournables pour faire des étincelles au lit
Présenté par
10 incontournables pour faire des étincelles au lit
Jusqu’à 70% de rabais lors des soldes du Black Friday
10 incontournables pour faire des étincelles au lit
Evolution de notre comportement d’utilisation du téléphone portable
Présenté par
Evolution de notre comportement d’utilisation du téléphone portable
Streaming et roaming
Voici comment évolue notre comportement d’utilisation du portable
Cinq choses à savoir sur le légendaire camion de Noël Coca-Cola en Suisse
Présenté par
Cinq choses à savoir sur le légendaire camion de Noël Coca-Cola en Suisse
Genèse, stars et itinéraire
Cinq choses à savoir sur le légendaire camion Coca-Cola en Suisse
Articles les plus lus
    Articles les plus lus