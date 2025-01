Dominic Stricker: «Je ne vais pas imiter Roger Federer»

1/7 Dominic Stricker aime le mode de vie australien - et aussi le tournoi de Melbourne. Photo: STEFAN BOHRER

Marco Pescio

A Down Under, Dominic Stricker (22 ans, ATP 298) doit surtout aller dans une direction: «Up!» («Vers le haut») Pour entamer ce chemin, le Bernois devra affronter le héros local James Duckworth (32 ans, ATP 94). Mais avant sa première dans le tableau principal - grâce à son classement protégé - Stricker prend le temps de répondre aux questions de Blick sur l'Open d'Australie.

Dominic Stricker, après deux tentatives ratées à l'Open d'Australie, cette troisième chance sera-t-elle la bonne?

Je l'espère! Après deux tentatives lors des qualifications pour l'Open d'Australie, je suis heureux de me retrouver directement dans le tableau principal grâce au Protected Ranking. Ce sera à la fois gigantesque et difficile. Mais j'ai le sentiment qu'après les difficultés de l'année dernière, je peux à nouveau de bonnes choses.

Petit échauffement théorique: combien d'édition de l'Open d'Australie ont été remportées par un Suisse au cours des 15 dernières années?

Stan l'a remporté une fois, durant cette période.

Correct, c'était en 2014.

Et puis Roger Federer l'a aussi gagné quelques fois. Je dirais: six au total, y compris Stan.

Il y en a eu quatre. Federer en 2010, 2017 et 2018, ce qui porte à six le nombre total de ses titres à l'Open d'Australie. En parlant de Federer, avez-vous l'intention de vous aussi vous prendre en photo avec un quokka?

Oh, je vois de quoi vous parler! Mais non, je ne vais pas l'imiter. Bien que la visite d'animaux en Australie soit au programme. C'est obligatoire pour moi.

Qui ne la connaît pas? La célèbre photo de Roger Federer avec un quokka. Photo: KEYSTONE

Quelle est la dernière Australienne à avoir remporté le tournoi de Melbourne?

Ash (Ashleigh) Barty en 2022. Elle a depuis pris sa retraite. J'aimais beaucoup son style très différent, avec beaucoup de variantes. Elle était très intelligente sur le terrain.

Bon, fini la théorie. Alexei Popyrin est-il votre Australien préféré?

(Rires à gorge déployée) De loin! J'ai joué contre lui au premier tour à Wimbledon et à l'US Open en 2023 et j'ai gagné les deux fois. Je ne suis donc en revanche pas sûr d'être son Suisse préféré.

Probablement pas.

Non, sérieusement: Alexei est devenu très fort. Il a remporté un tournoi Masters 1000 en 2024 et il a éliminé Novak Djokovic à New York.

Vous n'avez encore jamais joué contre ce dernier. Souhaiteriez-vous pouvoir affronter le recordman de Grand Chelem avant qu'il prenne sa retraite?

Ce serait formidable. J'apprécierais de voir en direct tout ce que Djokovic fait sur un court. Je n'ai jamais pu le suivre autrement qu'à la télévision.

Avec dix succès, le Serbe détient le record de victoires à Melbourne. Mais en 2024, il n'a remporté aucun titre sur le circuit, à l'exception de la médaille d'or olympique. Que va-t-il faire cette saison?

Ce sera très intéressant à observer. Il a engagé un nouveau coach, Andy Murray. Je suis curieux de voir comment ces deux-là vont travailler ensemble. Mais son titre olympique a montré qu'il ne fallait en aucun cas le sous-estimer et qu'il faut à nouveau le compter parmi les favoris. Je pense que cette année encore, il sera compliqué à battre.

Et vous, qu'allez-vous faire en 2025?

Je me sens en forme, mon dos tient bon. Je n'ai maintenant aucun point à défendre jusqu'en juin, c'est déjà une bonne situation de départ. Mais mon objectif est avant tout de retrouver mon niveau de 2023, c'est-à-dire celui d'avant ma blessure.

Revenons à Down Under. Résistez-vous à la chaleur australienne?

Nous verrons bien. Je n'ai encore jamais eu à supporter un match en cinq sets à Melbourne. (Sourire) Mais je me souviens très bien que j'ai eu du mal à supporter les températures en Australie. Après mon quart de finale chez les juniors, il faisait 45 degrés Celsius et tous les matches ont été interrompus. J'étais à bout.

L'Australie est le pays des animaux venimeux. Êtes-vous du genre à avoir peur de tout ce qui rampe?

Pas du tout. Ma mère est plutôt du genre à mettre un verre sur une araignée pour que mon père ou moi puissions ensuite l'éloigner. Les animaux venimeux en Australie n'augmentent donc pas vraiment mon rythme cardiaque. Si j'étais en voyage dans la nature sauvage avec un camping-car, je réfléchirais probablement déjà plus en détail à la question.

Avez-vous déjà goûté à la Vegemite, cette pâte à tartiner maltée et salée typiquement australienne?

Oui, lors de ma première participation à la United Cup. Pour le dire de manière diplomatique, ce n'est pas vraiment ma tasse de thé.

Combien de fois utilisez-vous ces jours-ci le terme «mate» (en français: copain)?

Probablement trop souvent. Pour moi, ce mot représente le mode de vie australien, que j'aime beaucoup. Les gens sont ouverts, de bonne humeur, sereins. Et pour ce qui est de la propreté, cela me rappelle parfois la Suisse.

A propos de «mate»: Est-ce qu'on vous reverra en double avec Stan Wawrinka en 2025, comme lors du tournoi remporté à Gstaad en 2023?

Je ne sais pas, mais j'espère que nous partagerons encore le court le plus souvent possible. Que ce soit en Coupe Davis ou dans un autre tournoi. Cela dépend aussi de quand Stan voudra arrêter sa carrière. J'espère dans longtemps!

Wawrinka est présent dans le tableau principal de Melbourne grâce à une wild card. Chez les femmes, Belinda Bencic, qui a recours comme vous au Protected Ranking après sa pause maternité, est également à nouveau sous les feux de la rampe. De quoi la croyez-vous capable?

Elle a montré lors des premiers petits tournois qu'elle a disputés qu'elle a rapidement retrouvé un bon niveau. Je suis sûr qu'elle a travaillé très dur et je suis heureux qu'elle soit de retour. Elle fait du bien au tennis suisse, c'est l'une de ses figures de proue.