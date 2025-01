Pourquoi il faut croire au Lausanne HC

Photo: keystone-sda.ch

Grégory Beaud Journaliste Blick

On peine à le réaliser aujourd'hui. Mais le Lausanne HC a commencé cette saison avec quelques points d'interrogation. Les Vaudois devaient remplacer leur gardien Connor Hughes ainsi que deux défenseurs étrangers, Christian Djoos et Lawrence Pilut. Sans ces trois éléments, faire aussi bien que la finale de la saison dernière aurait pu paraître compliqué.

Aujourd'hui, ces questionnements peuvent prêter à sourire. Mais une question demeure: la forme incroyable du LHC est-elle représentative de leurs forces ou la série de sept victoires sur laquelle couchent les Lions est intenable sur la longueur? C'est la réponse No 1 qui prévaut. Voici pourquoi.

1 La forme de Kevin Pasche est tenable

Photo: keystone-sda.ch

Selon les statistiques avancées, Kevin Pasche aurait théoriquement dû capituler 72,69 fois. Ce chiffre est calculé en additionnant les buts escomptés du Lausanne HC lorsque le No 33 gardait le filet. Il est allé chercher 59 fois le puck au fond de ses filets. Un différentiel de 13,69 buts qui est tout à fait respectable, mais qui n'a rien de sensationnel non plus. Juste le signe d'un excellent gardien.

Au niveau d'une autre statistique, le constat est le même: Kevin Pasche a «sauvé» 7,52 buts si l'on compare ses performances avec un gardien moyen de National League. Ce chiffre s'appelle «Goals Saved Above Average». C'est, là aussi, très bien. Mais pas phénoménal. Vous voulez du phénoménal? Stéphane Charlin a sauvé 32,47 buts par rapport à un gardien moyen de NL. Harri Säteri, qui fait une saison digne d'éloges en est à 20,77. Les autres gardiens sont tous en dessous de 10. Pasche est bon, oui, mais pas hors normes. Et c'est une bonne nouvelle.

2 Lausanne gagne de manière logique

On a parlé plusieurs fois ici de cette statistique prédictive qu'est le PDO, soit l'addition du taux de réussite aux shoots et de celui d'arrêts des gardiens d'une équipe. Tout résultat surpassant les 102 démontre une nette surperformance, tandis qu'une bonne équipe se situera entre 100 et 102. Avec 100,99, les Vaudois sont donc parfaitement dans une dynamique de résultats tenables sur le long terme.

Comme lors de toute série qui se prolonge, Lausanne a forcément des statistiques qui devraient subir une régression vers la moyenne tôt ou tard. On voit d'ailleurs que le PDO grimpe de manière significative depuis un certain temps. Lors des sept matches gagnés, Lausanne possède un taux de réussite aux shoots de 11,21% et une efficacité de Kevin Pasche se situant à 96,23%. C'est peut-être de ce côté-ci qu'il faut regarder pour trouver une petite anomalie expliquant ce PDO de 107,73 depuis mi-décembre.

3 Le taux de réussite aux shoots est stable

IMAGE-ERROR (image_2_67804d8e88de4)

Avec un taux de 9,6% de tirs victorieux, le Lausanne HC est la quatrième meilleure équipe de la Ligue dans cette statistique. Rien de bien spectaculaire donc, mais le signe d'une équipe solide. À titre individuel, on pourrait à la limite parler des 20,38% de Théo Rochette, buteur à 12 reprises en à peine 60 tentatives. Cette légère anomalie est compensée par le but de Jason Fuchs en 60 tentatives (1,67%). Les autres snipers vaudois ont des statistiques dans la norme. Bon signe, non?

4 L'expérience de l'année dernière

C'est forcément l'argument le moins tangible ou quantifiable. Mais le vécu collectif du Lausanne HC lors de la saison 2023/2024 est un argument qui plaide en faveur des Lions. Collectivement, les Lions ont vécu de longs play-off. De très longs même, puisqu'ils ont joué sept matches en quarts de finale et autant en finale.

Photo: Pius Koller

Battus en finale, les Vaudois ont appris une leçon le soir du septième match perdu dans la Swiss Life Arena. Rappelons-nous que Genève-Servette a disputé — et perdu — une finale en 2021 avant de remporter le titre deux ans plus tard. Lors de la défaite face à Zoug, les Rod, Karrer, Miranda et autres Le Coultre (pour n'en citer que quelques-uns) ont découvert ce que cela représentait de jouer à ce niveau. Cela les a rendus plus forts en 2023. Lausanne peut s'inspirer de cet exemple.