La grosse colère de Vinicius après la demi-finale de Supercoupe

Ce jeudi soir, le Real Madrid a gagné 3-0 contre Majorque en demi-finale de la Supercoupe d'Espagne. Mais la rencontre a été marquée par de grosses tensions, rapporte RMC Sport. Au cœur de la controverse se trouve Vinicius Junior, l'ailier brésilien du Real, qui s'est montré particulièrement agité tout au long du match. Selon nos confrères, la star brésilienne s'est accrochée à plusieurs reprises avec Pablo Maffeo, son adversaire de Majorque. Il faut dire que les deux joueurs ont un passif, Maffeo ayant déclaré quelques jours avant le match qu'il mettrait Vinicius «KO en 10 secondes» dans un combat de boxe.

Ces propos ont visiblement exacerbé les tensions sur le terrain. Le match a été émaillé de provocations et d'échanges verbaux houleux. RMC Sport rapporte que Vinicius aurait notamment lancé à Maffeo: «Rentre chez toi, tu es nul.» La fin de rencontre a même dégénéré en échauffourée générale après un geste de Jude Bellingham envers Maffeo. Même après le coup de sifflet final, Vinicius est resté dans un état de colère intense. Des images diffusées par le média espagnol «Jijantes» montrent le Brésilien invectivant violemment des joueurs adverses sur le chemin des vestiaires. Deux membres du staff madrilène ont dû le retenir physiquement pour l'empêcher d'en venir aux mains.

Les deux camps se rejettent mutuellement la responsabilité de ces incidents. Côté Majorque, on pointe du doigt les provocations du Real Madrid, notamment celles de Raul Asensio. Oscar Mascarell, milieu de Majorque, a déclaré: «Je vous le dis en tant que joueur qui vient du centre de formation de Madrid et j'ai une affection particulière pour ce club, mais à la fin, c'est nous qui passons pour les méchants et cela ne devrait pas être comme ça.»

Ces incidents ne sont pas isolés et s'inscrivent dans une série de controverses impliquant Vinicius. Le joueur brésilien, malgré son talent indéniable, se retrouve souvent au cœur de polémiques qui dépassent le cadre sportif. La gestion des émotions et du comportement du joueur sur et en dehors du terrain devient un casse-tête pour les Merengues.