Jusque fin 2026
Stan Wawrinka annonce que la prochaine saison sera sa dernière

Le Vaudois a annoncé sur Instagram qu'il rangerait la raquette en fin de saison prochaine.
Publié: 18:19 heures
|
Dernière mise à jour: il y a 48 minutes
Photo: Keystone
Blick Sport

C'est la fin d'une carrière magnifique, qui a vu Stanislas Wawrinka (40 ans) remporter pléthore de titres majeurs. De son titre olympique en double à ses trois titres de Grand Chelem, il a tout raflé ou presque, y compris une Coupe Davis avec la Suisse. Aujourd'hui classé au 157e rang mondial, il peine à performer sur le circuit principal.

Commencé en 2002, son parcours professionnel s'arrêtera donc fin 2026. «J'ai apprécié chaque instant que le tennis m'a offert, en particulier les émotions que je ressens lorsque je joue devant vous», a-t-il écrit sur Instagram. Il pourra les vivre une dernière fois l'an prochain, «partout dans le monde».

