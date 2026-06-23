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«Je ne dis pas adieu au tennis»
La malchance poursuit Leandro Riedi, à nouveau opéré

Décidément, Leandro Riedi n'a vraiment pas de chance. Le joueur de tennis suisse va subir une quatrième opération. Et sa carrière va subir une nouvelle pause prolongée.
Publié: il y a 57 minutes
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Leandro Riedi doit faire face à un nouveau revers.
Photo: Getty Images via AFP
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Cédric Heeb

Leandro Riedi ne cache pas sa douleur: «Je ne vais pas mentir, ça fait mal.» Sur Instagram, le tennisman suisse a annoncé qu’il allait subir sa quatrième opération en l’espace de deux ans, synonyme d’une nouvelle longue période d’absence.

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Le Zurichois souffre d’une «blessure grave» au poignet gauche qui nécessite une intervention chirurgicale. Une épreuve extrêmement éprouvante, tant sur le plan physique que mental, explique l’actuel 116e mondial. D’autant plus qu’après une succession de coups durs — une opération du genou, un accident pendant sa rééducation, puis une opération de l’aine en mars 2026 —, il venait enfin de retrouver son meilleur niveau. Il y a un an à peine, il occupait encore la 559e place mondiale.

«Il y a quelques mois, j’avais l’impression que tout se remettait enfin en place», écrit «Lele», qui avait créé la sensation en 2025 en atteignant les huitièmes de finale de l’US Open. «Fin mars, j’ai pris une décision importante pour ma carrière de tennisman et je me suis séparé de mes entraîneurs afin de suivre ma propre voie.»

«Je ne dis pas adieu au tennis»

En avril, le joueur de 24 ans a remporté le tournoi Challenger de Busan, en Corée du Sud, poursuivant ainsi sa remontée au classement. «J’ai joué mes meilleurs matches depuis longtemps. Et surtout, j’étais à nouveau moi-même!»

Mais le sort s’acharne une fois de plus. «Cette opération signifie que je vais être éloigné des courts pendant une longue période, et accepter cela est l’une des choses les plus difficiles auxquelles je sois confronté.» Désormais, place à la guérison, à la récupération et à la préparation d’un nouveau retour.

Son message se conclut sur une note d’espoir: «Je ne dis pas adieu au tennis — je fais simplement une pause pendant quelque temps.»

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