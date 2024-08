Le monde du tennis fait ses adieux à Peter Lundgren

1/6 Peter Lundgren, qui a aidé Roger Federer à remporter son premier titre à Wimbledon, est décédé à l'âge de 59 ans.

Cédric Heeb

Stan Wawrinka (39)

Bien que la collaboration n'ait duré qu'une année (d'août 2010 à septembre 2011), elle a été couronnée de succès. A Chennai (Ind), Wawrinka a remporté son troisième titre ATP, le premier et le seul avec Lundgren. Toutefois, c'est sous la houlette du Suédois que le Vaudois a atteint les quarts de finale d'un tournoi du Grand Chelem pour la première fois. Ainsi, «Stan the Man» rend hommage à son ex-entraîneur sur Instagram. Dans sa story, il partage deux photos avec Lundgren, dont l'une accompagnée par le trophée de Chennai.

Björn Borg (68 ans)

Peter Lundgren a fait partie de la grande et talentueuse vague de tennismen suédois des années 80 et 90. Le natif de Gudmundrå, triple vainqueur de tournois ATP, est toutefois resté dans l'ombre des icônes Stefan Edberg, Mats Wilander et Björn Borg. Ce dernier fait ses adieux à son «bon ami» via le média «Expressen»: «C'était un homme merveilleux avec un grand cœur et un sens de l'humour. Il était aimé de tous, il va beaucoup nous manquer».

Elias Ymer (28 ans)

Jusqu'en 2023, le Stockholmois était le numéro 1 suédois, mais il a été suspendu pour 18 mois après avoir manqué trois tests antidopage. Ymer exprime ses condoléances sur Facebook: «Un homme fantastique nous a quittés».

Swiss Tennis

De 1997 à 2000, Lundgren a travaillé comme entraîneur au centre national de performance. «Il s'est passé beaucoup de choses à Bienne, l'infrastructure pour le tennis est impressionnante», déclarait le Suédois à Blick lors de sa visite l'année dernière. La fédération s'est également exprimée après la mort du Suédois: «Nous avons été profondément touchés d'apprendre aujourd'hui le décès de Peter Lundgren. Nos pensées vont aux amis et à la famille de celui qui est parti trop tôt. Le monde du tennis a perdu un homme haut en couleur, toujours de bonne humeur et apprécié de tous».

Alex Corretja (50)

Ils n'ont jamais joué l'un contre l'autre, mais l'ancien numéro 2 mondial s'est aussi exprimé sur X à la suite de l'annonce du décès de Lundgren: «Je suis très triste. Un grand homme: poli, amical, très gentil, avec un grand sens de l'humour et aussi un excellent entraîneur de tennis. Repose en paix».