L'ex-entraîneur de Federer, Peter Lundgren, est mort

1/5 L'ex-entraîneur de Roger Federer, Peter Lundgren, est décédé.

Cédric Heeb

Choc dans le monde du tennis: Peter Lundgren est décédé ce vendredi à l'âge de 59 ans. C'est ce qu'ont annoncé ses enfants sur Facebook. Le Suédois a été le premier entraîneur privé de Roger Federer (43 ans) sur le circuit professionnel, en 2000. C'est également avec lui que le maestro a remporté son premier titre du Grand Chelem à Wimbledon en 2003.

«L'une des personnes les plus importantes nous a quittés beaucoup trop tôt. Il était une inspiration et un grand soutien pour beaucoup, sur et en dehors du court», peut-on lire dans le post. «L'impression que tu as laissée et les souvenirs que nous avons de toi vivront éternellement.» Aucune information n'a pour l'instant été communiquée sur la cause du décès.

Contenu tiers Pour afficher les contenus de prestataires tiers (Twitter, Instagram), vous devez autoriser tous les cookies et le partage de données avec ces prestataires externes. Charger le contenu Plus d'informations

Ces derniers mois, l'ancien tennisman professionnel a dû faire face à des problèmes de santé. Diabétique, il avait été amputé du pied en 2023 après avoir été gravement touché par une infection consécutive à une fracture de la cheville.

Il a mené Federer dans l'élite mondiale

En tant que professionnel, Lundgren n'a remporté «que» trois tournois, mais il est devenu célèbre dans le rôle d'entraîneur de Roger Federer. D'abord à la fédération, puis à partir de 2000 en tant qu'entraîneur privé. Sa collaboration avec le Bâlois, vainqueur de 20 tournois du Grand Chelem, a duré trois ans, se terminant à la surprise générale en décembre 2003. Federer avait alors justifié sa décision par le sentiment d'avoir besoin d'un nouvel élan.

Dans une interview accordée à Blick en mai 2023, Lundgren a raconté que les débuts avec Federer avaient été tout sauf faciles: «Au début, ce n'était pas évident avec lui. Il avait beaucoup de tempérament et le montrait trop souvent lors des matches. Mais il a très vite réalisé qu'il devait changer». Avec Peter Carter, décédé le 1er août 2002 dans un accident de voiture, Lundgren a assumé un «rôle de père» pour le Suisse.

Sous la houlette de Lundgren, le Bâlois a également gagné son premier tournoi ATP à Milan en 2001. En 2002, son premier Masters a été glané à Hambourg et la même année, il a aussi remporté pour la première fois les finales ATP. À la fin de l'année 2003, Federer occupait la deuxième place du classement mondial.

Publicité

Lundgren a également entraîné Wawrinka

«RF» n'a pas été le seul à profiter des conseils de Lundgren. Stan Wawrinka a en effet aussi été le protégé du Suédois d'août 2010 à septembre 2011. Et le Suédois a également fêté des succès avec le Lausannois. Alors âgé de 25 ans, Wawrinka a atteint pour la première fois un quart de finale de Grand Chelem lors de l'US Open 2010.

Outre les deux figures de proue suisses des deux dernières décennies, Lundgren a entraîné divers autres champions de tennis. En 2006, il a pris en charge le Russe Marat Safin, et à partir de 2009, il a assisté le Bulgare Grigor Dimitrov. En 2023, il a aussi occupé le rôle de conseiller externe de Dominic Stricker.