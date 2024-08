Novak Djokovic réclame la VAR dans le tennis

1/5 Félix Auger-Aliassime (gauche) ne comprend pas la décision de l'arbitre.

«C'est la mère de toutes les polémiques», titre le portail espagnol de tennis puntodebreak.com. Il s'agit de la balle de match du huitième de finale du Masters de Cincinnati opposant le Britannique Jack Draper (22 ans) au Canadien Félix Auger-Aliassime (24 ans). Le premier remporte le point et donc le match, mais la scène fait désormais le tour du monde et fait grincer des dents certains tennismen.

Que s'est-il passé? Draper monte au filet après son service et reçoit le retour de son adversaire dans les pieds. Son coup tombe ensuite sur le bord du filet et dans la moitié du court d'Auger-Aliassime. «Jeu, set et match», déclare l'arbitre de chaise Gregory Allensworth. Le Canadien n'y comprend rien.

Le numéro 19 mondial est en effet fermement convaincu que la balle de Draper a d'abord rebondi dans son propre camp. Le Britannique ne peut pas le confirmer ou l'infirmer et demande simplement à l'arbitre s'il est possible de regarder le point en replay. La réponse est claire: non. Pourtant, les images montrent qu'Auger-Aliassime a raison.

Djokovic veut la VAR

«Cette séquence va se retrouver partout, et tu vas avoir l’air ridicule», fulmine Auger-Aliassime contre Allensworth. Novak Djokovic (37 ans) abonde dans le même sens un peu plus tard sur X: «Il est embarrassant de constater que nous ne disposons pas d'un système de ralenti pour ce genre de situation sur le terrain». Selon lui, il est encore plus ridicule qu'un arbitre n'ait pas le droit de revenir sur sa décision, même avec un visionnage vidéo hors du terrain, à l'instar de ce qui se passe en football avec le VAR.

La demande de l'homme aux 24 titres du Grand Chelem est claire: il veut la VAR dans le tennis. «S'il vous plaît, faites en sorte que cette absurdité ne se reproduise plus jamais», en appelle-t-il aux responsables de l'ATP. On vit dans un «21e siècle technologiquement avancé», mais les joueurs ne sont jamais consultés lorsqu'il s'agit de prendre de telles décisions.

Premiers tests à l'US Open

L'année dernière déjà, un système de visionnage vidéo avait été testé sur cinq courts lors de l'US Open, mais la technologie n'avait ensuite pas été introduite sur l'ensemble du circuit.

Lors de la prochaine édition à New York (à partir du 26 août), la VAR devrait à nouveau être utilisée. Chaque joueur aura la possibilité de revoir trois scènes par set, une quatrième s'ajoutant en cas de tie-break - par analogie avec les challenges déjà existants pour les balles de ligne serrées. De nombreux joueurs souhaitent toutefois que l'arbitrage vidéo fasse partie intégrante du tennis, même après l'US Open.