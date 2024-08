Il pensait jouer l’US Open, mais il a été victime d’un canular

Jules Marie ne va pas prendre part aux qualifications de l'US Open.

Jules Marie. Le nom de ce joueur ne vous dit peut-être rien. Normal, puisque le tennisman français n'a jamais participé à aucun tournoi du Grand Chelem, qu'il n'a remporté aucun titre ATP et que le meilleur classement de sa carrière était une 203e place en mars dernier.

Pourtant, ce joueur est sans doute le plus connu à son niveau. Tout cela grâce à une chaîne YouTube lancée durant le Covid, et qui cumule aujourd'hui plus de 125'000 abonnés. Dessus, il partage son quotidien, ses victoires et ses galères.

Forcément, quand on devient une personnalité publique, tout le monde ne vous apprécie pas. Et Jules Marie en a fait l'amère expérience cette semaine. Alors qu'il était deuxième remplaçant pour participer aux qualifications de l'US Open, le Français a reçu un mail. «Au vu des forfaits des deux joueurs qui suivent, votre nom a été ajouté au tableau des qualifications», peut-on entre autres y lire.

Fou de joie, Jules Marie explique à «L'Equipe» qu'il va sur le champ réserver un court pour s'entraîner. Mais il se fait arrêter par le tour manager de l'ATP. «Écoute, je suis désolé Jules, mais il n'y a pas de forfait, en tout cas pas que je sache. Je ne sais pas qui t'a envoyé ce mail, mais ce n'est pas l'ATP ni nous», lui dit celui-ci. «Je tombe de 38'000 étages», explique le joueur au quotidien français.

Jules Marie va porter plainte

Jules Marie a en effet été victime d'un canular de la part d'une personne mal intentionnée. D'ailleurs, il a reçu un nouveau mail. «Jules, désolé, mais tu ne joueras pas ce soir. […] Si tu le souhaites, tu peux tout de même faire une cagnotte pour appeler les breakers aux dons pour te consoler.» Contacté par «L'Equipe», celui qui se fait appeler Mules Jarie se justifie: «Je n'aime pas le fait que Jules Marie mendie à sa communauté depuis des années argent, appartement, etc.»

D'ailleurs, celui qui a fait un canular n'en est pas à son coup d'essai, puisqu'il avait déjà tenté de piéger le joueur français à Wimbledon, se faisant passer pour le père d'un autre tennisman. Au quotidien, Jules Marie précise qu'il va porter l'affaire en justice: «Je ne vais pas du tout en rester là, annonce-t-il. C'est allé trop loin. Je fais mon métier, je fais mon rêve. Je joue ma vie. On ne peut pas jouer avec les émotions des gens comme ça.»