Contrôlé positif, Jannik Sinner n'est pas suspendu: le monde du tennis enrage

1/7 Le contrôle antidopage positif de Jannik Sinner après le tournoi d'Indian Wells suscite de nombreuses discussions.

Cédric Heeb

L'information explosive a immédiatement fait le tour du monde: deux tests antidopage de Jannik Sinner, le numéro 1 mondial de tennis, se sont révélés positifs en mars. Les résultats n'ont été rendus publics que mardi, près de six mois plus tard. En même temps, la nouvelle est tombée: l'Italien a été blanchi.

Une enquête de l'International Tennis Integrity Agency (ITIA) a conclu que le joueur de 23 ans avait été contaminé par inadvertance par du clostebol, un stéroïde interdit. Son physio aurait appliqué un spray contenant la substance sur une blessure de sa propre main et aurait ensuite traité Jannik Sinner. Conséquence: l'Italien doit renoncer à ses points ATP pour le Masters d'Indian Wells, où les tests ont été effectués, ainsi qu'au prize money (environ 300'000 francs).

L'acquittement de Sinner et la légèreté des sanctions déclenchent une véritable tempête. Divers cracks du tennis ne se privent pas de donner leur avis. L'Australien Nick Kyrgios (29 ans) écrit par exemple sur son profil X: «Pourquoi lui ont-ils retiré le prize money et les points? A-t-il fait quelque chose de mal ou pas?» Il poursuit en écrivant: «Ridicule - peu importe si c'était prévu ou non. Tu as été testé deux fois pour une substance interdite, tu devrais donc être suspendu deux ans. Crème de massage... c'est ça, oui!».

«Arrêter de nous prendre pour des idiots»

Denis Shapovalov (25 ans, ATP 105) ne veut même pas savoir ce que ressentent désormais les autres joueurs qui ont été suspendus par le passé pour contamination. «Des règles différentes pour des joueurs différents», résume le Canadien.

Beaucoup s'étonnent notamment du fait que les tests positifs n'aient pas été mentionnés jusqu'à présent. Après tout, d'autres professionnels ont été immédiatement suspendus. Dernier exemple en date: l'ancienne numéro 1 mondiale chez les femmes, la Roumaine Simona Halep (32 ans). Ainsi, le Britannique Liam Broady (30 ans, ATP 286) estime lui aussi que «ce n'est pas correct. De nombreux joueurs passent par la même chose et doivent attendre des mois, voire des années, pour que leur innocence soit annoncée».

«Ils devraient arrêter de nous prendre pour des idiots, non?», demande Lucas Pouille (30, ATP 151). Par «ils», l'ex-joueur français du top 10 fait sans doute référence à l'ATP. L'organisation des joueurs a fait savoir mardi: «Il est encourageant pour nous qu'aucune faute ou négligence n'ait pu être reprochée à Jannik Sinner».