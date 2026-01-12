DE
Huit titres au palmarès
Le Canadien Milos Raonic annonce sa retraite

Le Canadien Milos Raonic, ancien no 3 mondial et finaliste à Wimbledon en 2016, a annoncé prendre sa retraite. Il compte à son palmarès huit titres sur le circuit ATP.
Publié: il y a 47 minutes
|
Dernière mise à jour: il y a 34 minutes
Milos Raonic a annoncé la fin de sa carrière
Photo: Manu Fernandez
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

«C'est un moment qui doit arriver un jour, vous le savez mais étonnamment vous n'y êtes jamais prêt. J'y suis aussi prêt que je ne le serai jamais», a commenté le Canadien de 35 ans sur les réseaux sociaux. Il s'est dit «l'homme le plus chanceux qui a pu vivre et accomplir ses rêves».

Né à Podgorica au Monténégro, Raonic est devenu le premier Canadien à jouer une finale en Grand Chelem. Il n'est plus apparu en compétition depuis un an et demi et sa défaite au premier tour des Jeux olympiques de Paris sur la terre battue de Roland-Garros.

Gros serveur, il a connu son heure de gloire en 2016 quand il a battu Roger Federer en demi-finale à Wimbledon avant de perdre en finale contre Andy Murray. Cette même année, il a joué les demi-finales à l'Open d'Australie et les Masters de fin d'année, terminant la saison au 3e rang mondial.

