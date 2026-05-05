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Genève en danger?
Stan Wawrinka déclare forfait dix minutes avant d'entrer sur le court à Rome

Stan Wawrinka a déclaré forfait avant son deuxième tour de qualifications mardi à Rome. Sa participation au tournoi de Genève est-elle en danger?
Publié: il y a 34 minutes
Coup dur pour le tennisman vaudois!
Photo: Europa Press via Getty Images
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ATS Agence télégraphique suisse

Stan Wawrinka a déclaré forfait avant son deuxième tour de qualifications mardi à Rome. Le Vaudois devait affronter l'Espagnol Pablo Carreño Busta pour une place dans le tableau final du Masters 1000 romain.

L'ex-no 3 mondial a payé un lourd tribut aux plus de deux heures d'efforts consentis lundi dans son 1er tour face à Stefano Travaglia, lequel était passé à deux points de la victoire. Son était physique semblait précaire à l'issue de cette partie.

Stan Wawrinka a annoncé son forfait une dizaine de minutes avant son entrée sur le court face à Pablo Carreño Busta. Il doit encore disputer le Geneva Open (17-23 mai) voire le Challenger de Bordeaux (12-17 mai) avant de disputer un dernier Roland-Garros à la fin du mois.

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