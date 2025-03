Qui est le meilleur joueur de tennis selon Novak Djokovic?

Novak Djokovic a dû choisir entre Roger Federer et Rafael Nadal. Photo: AFP

Blick Sport

Dans une récente vidéo diffusée sur les réseaux sociaux, Novak Djokovic s’est prêté au jeu du classement à l’aveugle: place cinq légendes du tennis dans un ordre précis, sans savoir à l’avance quels noms allaient tomber. Un exercice piégeux, où chaque choix devient irréversible. Et parmi les joueurs soumis à son jugement, on retrouvait Rafael Nadal, Roger Federer, Pete Sampras, Andre Agassi et Andy Murray.

Le facétieux instigateur de cette petite mise en scène a évidemment glissé Rafael Nadal avant Roger Federer, histoire de pimenter l’exercice. Sans hésiter, Djokovic a propulsé le Majorquin au sommet. Mais qu’aurait-il fait si Federer était apparu en premier? Aurait-il osé placer le Bâlois tout en haut du podium? C’est tout l’intérêt de ce type de classement: une fois une place attribuée, impossible de revenir en arrière.

Après Nadal en numéro un, Djokovic a placé Roger Federer deuxième, suivi de Pete Sampras – son « idole » – en troisième position. Avait-il deviné que Federer et Nadal allaient forcément apparaître? Probablement. On aurait aimé savoir où il se serait positionné lui-même. Pour boucler le classement, Andre Agassi a hérité de la quatrième place et Andy Murray de la cinquième… un choix qui fait sourire quand on sait que l’Écossais est désormais l’un des entraîneurs du Serbe depuis fin 2024.