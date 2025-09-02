DE
FR

Leandro Riedi dans l'attente
Jérôme Kym, leader de la Suisse face à l’Inde en Coupe Davis

L'équipe suisse de Coupe Davis se prépare pour affronter l'Inde à Bienne les 12 et 13 septembre. Jérôme Kym, seizième de finaliste à l'US Open, mènera la formation, accompagné de Marc-Andrea Hüsler, Dominic Stricker et Jakub Paul.
Publié: il y a 31 minutes
|
Dernière mise à jour: il y a 28 minutes
Partager
Écouter
Jérôme Kym emmènera l'équipe de Suisse de Coupe Davis face à l'Inde.
Photo: FRANK FRANKLIN II
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

Jérôme Kym emmènera l'équipe de Suisse de Coupe Davis face à l'Inde les 12 et 13 septembre à Bienne, a annoncé Swiss Tennis. Marc-Andrea Hüsler, Dominic Stricker et Jakub Paul ont également été sélectionnés, alors que la participation de Leandro Riedi reste encore à confirmer.

Seizième de finaliste de l'US Open, où il est parvenu à sortir des qualifications, Jérôme Kym (ATP 175) sera le leader de la formation du capitaine Severin Lüthi pour cette rencontre du groupe mondial I dont la Suisse sera la grande favorite. 

Riedi encore en attente

Les gauchers Dominic Stricker (ATP 226) et Marc-Andrea Hüsler (ATP 227) devraient se disputer la place de no 2 en simple, alors que le «revenant» Jakub Paul (première sélection depuis 2019) devrait être l'homme de base du double.

A lire aussi
Jérôme Kym s'incline avec les honneurs en 16e de finale de l'US Open
Fritz était trop fort
Jérôme Kym s'incline avec les honneurs en 16e de finale de l'US Open
Leandro Riedi réussit un exploit à l'US Open
La remontada de l'année!
Leandro Riedi réussit un exploit à l'US Open

Pour rappel, le capitaine Severin Lüthi peut modifier ou compléter sa sélection jusqu’à une heure avant le tirage au sort, prévu le 11 septembre à midi. Une décision concernant la participation du huitième de finaliste de l'US Open Leandro Riedi (ATP 435) sera prise dans les prochains jours, souligne le communiqué de Swiss Tennis.

Découvrez nos contenus sponsorisés
Des vins authentiques à découvrir de ces quatre régions inattendues
Présenté par
Des vins authentiques à découvrir de ces quatre régions inattendues
Galice, Sud de la Styrie, Angleterre et Loire
Des vins authentiques à découvrir de ces quatre régions inattendues
Une reconversion vers le métier de ses rêves: agriculteur
Présenté par
Une reconversion vers le métier de ses rêves: agriculteur
Patrick Schär suit son rêve
Une reconversion inspirante vers l'agriculture
Quelles sont les baskets qu’il vous faut?
Présenté par
Quelles sont les baskets qu’il vous faut?
Cinq styles et ce qu’ils révèlent sur vous
Quelles sont les baskets qu’il vous faut?
La boisson culte a un côté très suisse
Présenté par
La boisson culte a un côté très suisse
8 infos sur Coca-Cola
La boisson culte a un côté très suisse
Partager
Vous avez trouvé une erreur? Signalez-la
Articles les plus lus
    Articles les plus lus