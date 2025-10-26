DE
ATP Bâle
Joao Fonseca titré aux Swiss Indoors

Le prodige brésilien Joao Fonseca, 19 ans, remporte les Swiss Indoors à Bâle. Il bat l'Espagnol Alejandro Davidovich Fokina en finale 6-3, 6-4, décrochant ainsi son deuxième titre ATP. Cette victoire propulse Fonseca à la 28e place du classement mondial.
Publié: 17:26 heures
Le Brésilien de 19 ans Joao Fonseca a remporté les Swiss Indoors de Bâle ce dimanche.
Photo: GEORGIOS KEFALAS
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

Le Brésilien de 19 ans Joao Fonseca (ATP 46) a remporté dimanche le 2e titre de sa carrière aux Swiss Indoors. Il a battu l'Espagnol Alejandro Davidovich Fokina (ATP 18) 6-3 6-4. Le jeune prodige sud-américain s'est adjugé la première manche à sa 4e balle de set. Impressionnant de maîtrise, Fonseca n'a jamais laissé son adversaire prendre l'avantage, lâchant seulement une fois son service au 5e jeu, avant de reprendre la main au jeu suivant.

Il a ensuite breaké d'entrée Davidovich Fonkina à la deuxième manche, pour ne plus relâcher l'étreinte jusqu'à remporter le titre à sa première balle de match sur un jeu blanc. C'est la cinquième défaite de Davidovich Fokina en cinq finales.

Durant sa semaine dans la cité rhénane, Fonseca aura profité des abandons successifs de Mensik puis de Schapovalov pour accéder aux demi-finales. Il y avait défait un autre Espagnol, Jaume Munar (ATP 42), en deux sets 7-6 (7/4) 7-5 pour accéder à la finale, sa première dans un ATP 500. Après sa victoire à Buenos Aires en février, c'est le 2e titre de la jeune carrière de Joao Fonseca sur le circuit. À la faveur de son succès aux Swiss Indoors, il se classe désormais à la 28e place du circuit ATP.

