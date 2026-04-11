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Alexander Zverev balayé
Jannik Sinner en finale à Monte-Carlo

Le premier qualifié pour la finale du tournoi de Monte-Carlo est connu: il s'agit de Jannik Sinner, lequel a balayé Alexander Zverev 6-1, 6-4.
Publié: il y a 56 minutes
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Dernière mise à jour: il y a 52 minutes
Jannik Sinner est impitoyable.
Photo: Getty Images
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ATS Agence télégraphique suisse

Le no 2 mondial Jannik Sinner s'est qualifié pour la finale du Masters 1000 de Monte-Carlo, la troisième en autant de tournois de cette catégorie cette année. L'Italien a éliminé facilement l'Allemand Alexander Zverev 6-1, 6-4.

Sinner (24 ans) est le premier joueur à se hisser trois fois en finale lors des trois premiers Masters 1000 de l'année depuis Novak Djokovic en 2015. Il pourrait retrouver en finale en Principauté le no 1 mondial et tenant du titre Carlos Alcaraz, qui affronte samedi après-midi le Monégasque Valentin Vacherot (ATP 23).

Comme à Indian Wells et Miami, Jannik Sinner retrouvait en demi-finale Alexander Zverev (ATP 3), qui ne l'a plus battu depuis septembre 2023 en huitième de finale de l'US Open. Très agressif d'entrée, il a breaké trois fois Zverev qui n'a jamais existé dans le premier set.

Alexander Zverev a mieux résisté dans la deuxième manche en retrouvant sa première balle, mais a dû batailler à chaque fois pour conserver sa mise en jeu. L'Allemand a fini par céder en 1h22 sur un dernier coup droit foudroyant de Sinner, lequel n'a perdu qu'un set lors de ses 21 derniers matches en Masters 1000.

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