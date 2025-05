1/5 Ces deux dernières années, la Laver Cup a perdu des millions. Photo: Getty Images

Julian Sigrist

Il y a deux ans et demi, Roger Federer disputait son 1750e et dernier match sur le circuit ATP. Lors de la Laver Cup 2022, il s’est incliné avec son ami et rival Rafael Nadal en trois sets contre Jack Sock et Frances Tiafoe.

Cette même Laver Cup – qui oppose une équipe d’Europe à une équipe mondiale – a annoncé il y a environ une semaine que l’édition de l’année prochaine aurait à nouveau lieu à Londres. C’est là que Federer avait disputé son dernier match.

Un coup de pouce financier de Federer?

L’une des principales raisons de cette décision – même si elle n’est pas communiquée – est probablement d’ordre financier. Alors que la Laver Cup 2022 enregistrait encore un bénéfice de 3,5 millions de francs, les deux dernières éditions ont été marquées par une baisse des recettes. En 2023, à Vancouver, la perte s’élevait à 1,8 million. En 2024, à Berlin, celle-ci était d’1,5 million.

Selon le journal liechtensteinois «Vaterland», la perte de l’édition de l’année dernière a toutefois été compensée par «les recettes de l’entreprise en dehors du tournoi». En d’autres termes, il faut comprendre par là une injection de fonds. On suppose que celle-ci aurait pu venir de Roger Federer en personne. La Laver Cup a en effet toujours revêtu une importance particulière pour le Bâlois.

L’absence du Big Four pèse de tout son poids

Comme le tournoi fondé en 2017 ne pourra pas compter chaque année sur un tel investissement, il se déroulera à nouveau en Angleterre en 2026. L’une des explications aux pertes enregistrées est que l’événement changeait de lieu chaque année jusqu’ici. L’infrastructure devenant ainsi nettement plus chère, les coûts ont augmenté de sept millions entre 2021 et 2023. Cela devrait changer avec un retour à l’O2 Arena de Londres.

Mais cela suffira-t-il pour que la Laver Cup redevienne une affaire rentable? Car une autre raison des pertes est la forte baisse des ventes de billets. Et le doute persiste quant à une éventuelle augmentation ces prochaines années.

L’absence du Big Four y est en effet pour beaucoup. Alors qu’en 2022, Roger Federer, Rafael Nadal, Novak Djokovic et Andy Murray ont participé à la Laver Cup, seul l’Espagnol était encore présent lors de la dernière édition. Comme ce dernier et Andy Murray se sont retirés l’année dernière et que Novak Djokovic a décidé de passer son tour, remplacer ces noms légendaires sera à coup sûr un sacré défi pour l’événement.