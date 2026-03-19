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À Miami
Pas d'exploit pour Viktorija Golubic

Viktorija Golublic (WTA 84) n’a pas déjoué les pronostics au premier tour du WTA 1000 de Miami. Issue des qualifications, la Zurichoise s’est inclinée 7-6 (8/6) 6-4 devant Peyton Stearns (WTA 47).
Publié: 21:37 heures
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Photo: AFP
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ATS Agence télégraphique suisse

Victorieuse au début du mois du tournoi WTA 250 d’Austin pour son deuxième titre sur le Circuit, l’Américaine a su témoigner du sang-froid nécessaire pour écarter une balle de premier set à 6/5 au jeu décisif. Elle a, ensuite, mené 4-1 dans la seconde manche pour prendre une option décisive sur la victoire.

Finaliste du WTA 125 d’Oreias au Portugal en février, Viktorija Golubic tire un bilan négatif de cette campagne américaine sur dur avec trois éliminations d’entrée de jeu, à Indian Wells au WTA 125 d’Austin et à Miami. Le retour sur terre battue lui fera sans doute le plus grand bien.

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