DE
FR

1re sélection pour Rebeka Masarova
La Suisse avec Belinda Bencic face à la Tchéquie

Capitaine de l'équipe de Suisse, le capitaine Heinz Günthardt pourra compter sur Belinda Bencic (WTA 12) les 10 et 11 avril à Bienne en qualifications de la Billie Jean King Cup face à la Tchéquie.
Publié: il y a 53 minutes
1/2
Belinda Bencic sera de la partie face aux Tchèques en avril.
Photo: Getty Images
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

La Bâloise Rebeka Masarova (WTA 110) connaît quant à elle sa première sélection sous le maillot à croix blanche.

Son retour dans la compétition était attendu. Brillante en janvier en United Cup, épreuve par équipe mixte, Belinda Bencic n'a pas évolué en BJK Cup depuis sa pause maternité. En fait, la dernière apparition de la St-Galloise dans cette compétition remonte à la finale de l'édition 2022, remportée par la Suisse.

La St-Galloise sera épaulée par la Zurichoise Viktorija Golubic (WTA 75), qui n'était pas non plus de la partie en play-off en Argentine en février, et par la Bâloise Rebeka Masarova, qui vivra son baptême du feu dans cette compétition. Cette dernière a retrouvé le drapeau suisse il y a un peu plus d'un an après avoir représenté l'Espagne pendant six ans, rappelle Swiss Tennis dans son communiqué.

La sélection suisse est complétée par Céline Naef (WTA 228). La Schwytzoise de 20 ans, brillante en double en Argentine au côté de Simona Waltert, a remporté trois titres en simple sur le circuit ITF depuis le début de l'année.

Le vainqueur de ce Suisse-République tchèque se qualifiera pour la phase finale de la BJK Cup, prévue en septembre en Chine.

Découvrez nos contenus sponsorisés
«A Milano Cortina 2026, nous voulons rendre la Suisse fière»
Présenté par
«A Milano Cortina 2026, nous voulons rendre la Suisse fière»
Tom Reulein, chef de mission
«A Milano Cortina 2026, nous voulons rendre la Suisse fière».
Calme et concentration aux heures de pointe
Présenté par
Calme et concentration aux heures de pointe
Leadership innovant
Calme et concentration aux heures de pointe
«Désormais, on fait des barbecues toute l’année»
Présenté par
«Désormais, on fait des barbecues toute l’année»
Philipp Probst, professionnel du barbecue, nous parle des tendances et de ses préférences
«Désormais, on fait des barbecues toute l’année»
Voici les régions viticoles les plus passionnantes du monde
Présenté par
Voici les régions viticoles les plus passionnantes du monde
De la Vénétie à la Californie
Voici les régions viticoles les plus passionnantes du monde
«Ici, l’enfance n’existe que par moments»
Présenté par
«Ici, l’enfance n’existe que par moments»
Un nouvel espoir pour des familles, comme celle d’Amjad, 7 ans
«Ici, l’enfance n’existe que par moments»
Ces Suissesses qui font parler d’elles
Présenté par
Ces Suissesses qui font parler d’elles
Postfinance Womens League
Ces Suissesses font les gros titres
Les meilleurs véhicules électriques d’occasion en 2026
Présenté par
Les meilleurs véhicules électriques d’occasion en 2026
Bonnes affaires
Les meilleurs véhicules électriques d’occasion en 2026
Comment se comporte la nouvelle Lexus avec un volant de course?
Présenté par
Comment se comporte la nouvelle Lexus avec un volant de course?
Testez une nouveauté mondiale
Comment se comporte la nouvelle Lexus avec un volant de course?
Articles les plus lus
    Articles les plus lus