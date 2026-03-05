Capitaine de l'équipe de Suisse, le capitaine Heinz Günthardt pourra compter sur Belinda Bencic (WTA 12) les 10 et 11 avril à Bienne en qualifications de la Billie Jean King Cup face à la Tchéquie.

La Suisse avec Belinda Bencic face à la Tchéquie

ATS Agence télégraphique suisse

La Bâloise Rebeka Masarova (WTA 110) connaît quant à elle sa première sélection sous le maillot à croix blanche.

Son retour dans la compétition était attendu. Brillante en janvier en United Cup, épreuve par équipe mixte, Belinda Bencic n'a pas évolué en BJK Cup depuis sa pause maternité. En fait, la dernière apparition de la St-Galloise dans cette compétition remonte à la finale de l'édition 2022, remportée par la Suisse.

La St-Galloise sera épaulée par la Zurichoise Viktorija Golubic (WTA 75), qui n'était pas non plus de la partie en play-off en Argentine en février, et par la Bâloise Rebeka Masarova, qui vivra son baptême du feu dans cette compétition. Cette dernière a retrouvé le drapeau suisse il y a un peu plus d'un an après avoir représenté l'Espagne pendant six ans, rappelle Swiss Tennis dans son communiqué.

La sélection suisse est complétée par Céline Naef (WTA 228). La Schwytzoise de 20 ans, brillante en double en Argentine au côté de Simona Waltert, a remporté trois titres en simple sur le circuit ITF depuis le début de l'année.

Le vainqueur de ce Suisse-République tchèque se qualifiera pour la phase finale de la BJK Cup, prévue en septembre en Chine.