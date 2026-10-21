Toni Rajala a brillé de mille feux contre Rapperswil, inscrivant trois points dans la victoire biennoise. Une superbe performance pour le Finlandais, pas toujours aligné cette saison.

Thomas Freiburghaus Journaliste

Trois points, le titre de meilleur joueur de la rencontre et sa propre chanson qui a résonné longtemps dans les tribunes de la Tissot Arena. Mardi face à Rapperswil, Toni Rajala a régalé les fans biennois... comme au bon vieux temps. «C’était une bonne soirée pour moi. Marquer devant nos fans, c’est toujours super. Et entendre la ‘Rajala Song’... Ça fait onze saisons que je suis là et c’est toujours incroyable. J’espère qu’on pourra l’entendre encore cette saison», déclare, tout sourire, le Finlandais de 35 ans.

Nouveau rôle et mentalité exemplaire

Une performance individuelle qui met du baume au grand cœur de Toni Rajala, lequel n’a pas toujours été aligné par Christian Dubé cette saison. «Si c’était arrivé il y a 10 ans, j’aurais probablement été plus énervé. Bien sûr, je veux toujours jouer, mais je connais la situation», explique paisiblement le No 25 du HC Bienne. Il cite, tour à tour: les blessures de Niklas Blessing et Robin Grossmann qui obligent presque à aligner les deux étrangers en défense, la première ligne indissociable en attaque (avec trois étrangers) et la présence d’Harri Säteri dans les buts, gardien étranger.

Le tableau dressé, il est plus compréhensible que Toni Rajala n’ait joué «que» 8/14 matches en 2026/27. «C’est une nouvelle situation, la première fois en onze saisons ici», explique la légende du club seelandais, habituellement très mis en valeur. Pour autant, l’attaquant ne s’en formalise pas et ne se laisse pas abattre, loin de là. «J’essaye de gérer au mieux, d’être d’un grand soutien dans le vestiaire et aux entraînements. Quand c’est l’heure de jouer, je fais au mieux pour aider l’équipe à gagner. Et ce soir ça a bien marché», sourit-il.

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Une mentalité exemplaire que salue son entraîneur, Christian Dubé: «Toni, c’est un bon gars, il fait beaucoup pour le club, il est important pour Bienne. Donc ce n’est pas facile pour moi non plus de ne pas le faire jouer. On a une très bonne communication ensemble, je suis très content pour lui du match de ce soir.» Sans les trois points et l'activité incessante de son Finlandais, le coach se serait probablement retrouvé à son tour dans une situation délicate.