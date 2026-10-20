Thomas Freiburghaus Journaliste

Ça y est, c’est fait! Après 14 journées de National League, le HC Bienne est finalement parvenu à glaner deux victoires de rang. Les Seelandais ont remporté leur double confrontation contre Rapperswil. Après être allés gagner en terres saint-galloises samedi dernier, ils ont décroché un nouveau succès face au même adversaire à la Tissot Arena mardi soir.

Bienne s'endort après avoir marqué en premier

Les premières minutes des hommes de Christian Dubé ont été bonnes, ceux-ci mettant plusieurs fois hors de position la défense adverse. Jusqu’à ouvrir le score dès la 7e. Jeff Skinner pouvait pousser, du patin (but validé à la vidéo), un puck remisé par son top-scorer Marcus Sylvegard, devant le but gardé par Ivars Punnenovs. L’ancienne vedette de NHL lançait parfaitement les locaux.

Mais les Biennois se sont un peu endormis après avoir marqué en premier. Et à la 9e, juste après que Marcus Sylvegard a raté un face-à-face avec le gardien adverse, Rapperswil égalisait par Kevin Labanc, à bout portant, après un service cinq étoiles de Sandro Zangger. Viktor Östlund (reconduit après sa victoire de samedi) était battu pour la première fois de la soirée. 1-1, puck au centre. Sauf que les Seelandais ne se sont pas réveillés pour autant et encaissaient même le 1-2 à la 15e. Le tout jeune septième défenseur saint-gallois Laurin Fuhrer, 18 ans, s’offrait le premier but de sa carrière en National League, face à une défense attentiste. Bienne était mené sur sa glace.

Dominic Zwerger prend sa revanche

Les Biennois ont réagi au retour des vestiaires, mais ont joué de malchance. A la 23e, un tir sur réception surpuissant de Marcus Sylvegard a terminé sa course sur la latte du but saint-gallois. Avant que Dominic Zwerger ne trouve le poteau à 5 contre 4.

Mais dans la continuité du power-play biennois, les locaux, par ce même Dominic Zwerger, ont pu se venger. Le No 61 a bien dévié un tir frappé de Toni Rajala et a finalement pu tromper Ivars Punnenovs, remettant les deux équipes à égalité.

Toni Rajala enflamme la Tissot Arena

Le mano a mano s’est poursuivi, puisque à la 33e, en deux passes, Bienne traversait toute la patinoire. Toni Rajala, décalé par Mark Sever, ne pouvait laisser pareille occasion et transformait l’essai, remettant Bienne devant, 3-2. Le chouchou du public réveillait une Tissot Arena clairsemée (5258 spectateurs en ce soir de semaine) mais toujours prête à s’enflammer pour celui qui dispute sa dixième (!) saison dans le Seeland.

Non seulement pour fêter ses exploits, mais aussi pour le soutenir quand les arbitres sifflaient une pénalité peu compréhensible contre le No 25 biennois. De quoi provoquer l’ire du principal concerné, de Christian Dubé et de toute la patinoire. Bienne à 4 contre 5, Rapperswil a trouvé la latte du but de Viktor Östlund, mais le gardien et sa défense ont tenu jusqu'à la deuxième pause, dans une atmosphère de plus en plus tendue entre les joueurs.

À peine Toni Rajala revenu au jeu dans le troisième tiers-temps que les locaux ont été rejoints au tableau d'affichage, suite à une réussite de Dominic Lammer, oublié par la défense seelandaise. Nouvelle égalité après 41 minutes de jeu.

Mark Sever buteur décisif

A la 44e, alors que le score était de 3-3 et suite à un power-play biennois muet, Yanick Sablatnig a décidé qu'il en avait marre et a écopé de 2+10 minutes de pénalités passablement évitables (pour ne pas dire idiotes). En retournant à son banc, le No 15 a frappé sa canne de rage, avant de la casser en deux. Un comportement antisportif qui a laissé ses coéquipiers à 4 sur la glace. Heureusement pour lui, quelques parades importantes de Viktor Östlund ont laissé le score inchangé.

Les montagnes russes d'émotions ont continué à la Tissot Arena, puisque Mark Sever a inscrit le 4-3 à la 49e, sur un nouveau service de Toni Rajala, auteur de son troisième point de la soirée. Bienne menait au score pour la troisième fois de la soirée.

Dans les dix dernières minutes, les pénalités ont plu (deux de chaque côté, dont un surnombre partout), les bancs d'infamie étaient presque pleins, mais le score n'a, cette fois, pas bougé. Il en est, même, resté là jusqu'au bout. Avec ces six points décrochés face aux Lakers, Bienne accroche le dernier wagon.