Si Bienne a récolté six points en quatre jours, tout n'est pas parfait du côté de la Tissot Arena. Christian Dubé le confirme et analyse la victoire en montagnes russes de son équipe.

Thomas Freiburghaus Journaliste

Non, Christian Dubé n'était (logiquement) pas euphorique après la victoire 4-3 de Bienne face à Rapperswil, mardi à la Tissot Arena. Pourtant, son équipe venait (enfin) de signer une deuxième victoire consécutive en National League. Une première cette saison. «Deux victoires, six points, c’est très bon. Mais on veut aller plus haut, être plus réguliers», explique le Québécois après la rencontre.

Les points sont là, le contenu moins

Surtout, Christian Dubé ne peut se montrer satisfait du contenu proposé par ses troupes dans cette double confrontation face aux Lakers. «Comme l’autre soir à Rapperswil, il y a eu du très bon, mais aussi du très mauvais. On est une équipe qui fait beaucoup d’erreurs d'inattention, mentales. Il faut arrêter de faire ces erreurs ridicules, qui nous font vraiment mal», lâche-t-il, avec la franchise qui le caractérise.

L’entraîneur biennois le sait, pour «faire ce pas en avant» qu’il attend de pied ferme, son équipe va devoir être bien plus propre: ne pas perdre de puck bêtement et prendre moins de pénalités évitables. Et cela n'a pas été le cas mardi, malgré la victoire finale. «Pour l’instant, c’est un peu les montagnes russes», résume-t-il après cette victoire haute en rebondissements.

Le retour à la BCF Arena

Tout de même, les six points récoltés en quatre jours vont faire du bien pour la confiance et le moral des troupes. Bienne ne se laisse pas distancer par le dernier bon wagon et reste au contact au classement (à trois points de la huitième place). «Ça nous donne un petit peu d’air. On va essayer de bâtir là-dessus», se contente de dire Christian Dubé.

Les fondations sont donc posées (du moins en termes comptables), à voir si celles-ci tiendront vendredi à Fribourg. Un match forcément particulier pour le coach canadien de Bienne, qui retourne pour la première fois à la BCF Arena dans la peau de l'adversaire. «Je n’y ai même pas encore pensé, honnêtement. Je suis tellement au jour le jour, avoue Christian Dubé. Mais ça va être intéressant, je connais assez bien la patinoire (rires).»