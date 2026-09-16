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Les Seelandais surprennent le champion Gottéron
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Bienne - Fribourg:Les Seelandais surprennent le champion Gottéron

Les retrouvailles de Christian Dubé
«Je n'avais aucune nervosité à l'idée d'affronter Fribourg»

Christian Dubé a réussi ses retrouvailles face à son ancien club, Fribourg-Gottéron. Bienne et son entraîneur ont joué un mauvais tour au champion en titre.
Publié: 02:00 heures
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Christian Dubé a retrouvé Fribourg-Gottéron ce mardi.
Photo: Claudio De Capitani/freshfocus
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Matthias DavetSport-Journalist

En janvier dernier et après deux ans et demi sans travail, Christian Dubé était de retour sur un banc de National League. Le Canado-Suisse avait été engagé par le HC Bienne et, forcément, le monde du hockey sur glace attendait ses retrouvailles avec Gottéron. Sauf que, comme son prédécesseur avait été licencié au lendemain d'une défaite contre… Fribourg, le technicien a dû attendre la saison 2026/27 pour retrouver les Dragons.

Hasard du calendrier, le tout premier match des Fribourgeois en tant que champions suisses avait lieu ce mardi, dans le Seeland. Les supporters et leur banderole «Schweizer Meister», déployée en tout début de match et conservée devant eux durant toute la rencontre, n'ont pas hésité à le rappeler. Presque de quoi mettre les retrouvailles entre Christian Dubé et Gottéron au deuxième plan.

«Fribourg n'est pas une équipe de jambons»

C'est pourtant bien l'ex-coach qui est ressorti gagnant de ce duel. Grâce à un but de Marcus Sylvegard en toute fin de match, Bienne s'est imposé pour sa première sortie de la saison (4-2). «Je pense que la prestation répond à mes attentes, analyse l'entraîneur après la rencontre. Tout n'était pas parfait mais si on regarde l'ensemble du match, on a été la meilleure équipe.» Difficile de donner tort à Christian Dubé puisque Gottéron n'a existé que par moments à la Tissot Arena.

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Bienne a presque surpris dans sa maîtrise. Surtout que, comme le rappelle son entraîneur, «Fribourg n'est pas une équipe de jambons». «C'est sûr que parfois on va se faire bousculer, mais on a quand même bien contrôlé la rencontre.»

Bien débuter la saison

Et quant aux retrouvailles avec les Dragons, cela n'a guère impacté le Canado-Suisse. «Honnêtement, je n'ai eu aucune nervosité à l'idée de les affronter, souffle-t-il. Ça ne m'a rien fait et j'ai déjà tourné la page.» Ça, ce sont les mots devant les micros. En coulisses, on peut quand même imaginer que Christian Dubé a pris un malin plaisir à jouer un mauvais coup à ses anciens joueurs et dirigeants.

Ce que le technicien veut mettre en avant, c'est surtout le fait d'avoir battu une équipe talentueuse. «Je suis surtout content qu'on ait battu le champion, s'exclame-t-il. En plus, c'était important de débuter la saison sur une bonne base.» Avec trois points acquis face à Fribourg-Gottéron, difficile de faire mieux.

National League 26/27
Équipe
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