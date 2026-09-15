Le Ajoie «new look» perd mais fait bonne figure

Les Jurassiens étaient attendus au tournant pour cette reprise. Face à Ambri, le HC Ajoie et ses attaquants finlandais ont fait bonne impression malgré les points égarés (défaite 3-2 tab).

Grégory Beaud Journaliste Blick

Les highlights seront disponibles dès que possible

Pour cette reprise, c'est un «duel au sommet» qui a opposé le HC Ajoie à Ambri-Piotta, les deux premières équipes au classement alphabétique durant tout l'été. Et même si les formations s'étaient affrontées lors des derniers play-out, l'entame de match a été plus que plaisante. Le nouveau venu, Kristian Tanus a d'ailleurs bien failli tromper Philip Wüthrich dès la 3e en sortant rapidement du banc des pénalités. Mais le gardien léventin a tenu bon.

Globalement, les Jurassiens ont réalisé un premier tiers plus qu'encourageant avec leur nouveau coach, Ville Peltonen. Le Finlandais a probablement apprécié ce qu'il a vu de son équipe tant en ce qui concerne l'intensité et la qualité au niveau du jeu de transition. Certes le gardien Antoine Keller a dû réaliser un miracle sur Roby Järventie (9e), mais ce sont plutôt les joueurs locaux qui auraient dû virer en tête après 20 minutes de bonne facture.

Kristian Tanus marque pour ses débuts

Dès l'entame du deuxième tiers, Yonas Berthoud a commis une grosse faute en zone défensive. Le défenseur du HCA s'est fait chiper le puck par Nathan Schnarr et ce dernier est allé ouvrir la marque, seul face à Antoine Keller (22e, 0-1). Rageant tant les Ajoulots avaient été bons jusqu'à cette scène. Dans la foulée, Cole Cormier a touché le poteau pour ajouter encore quelques regrets aux joueurs locaux.

Peu après la mi-match, un nouveau duel entre Schnarr et Keller a eu lieu. Cette fois-ci, le gardien français du HCA a pu intervenir et permettre à son équipe de rester dans le match. À la 36e, une illumination d'Anttoni Honka a mis Kyen Sopa en position idéale, mais Philip Wüthrich s'est une nouvelle fois interposé. Le portier de la Gottardo Arena n'a par contre rien pu faire à la 40e minute alors que les Jurassiens étaient en supériorité numérique. Jerry Turkulainen a parfaitement trouvé Kristian Tanus devant la cage pour l'égalisation (1-1).

À la 48e, le match aurait pu basculer d'un côté comme de l'autre. Petr Kodytek a tout d'abord vu son essai être repoussé par Antoine Keller. Quelques instants plus tard, Jerry Turkulainen trouvait le chemin du filet d'un tir sec et précis (2-1). Six minutes plus tard, Daniel Carr a fait tout juste pour mettre dans le vent toute la défense adverse avant de trouver une passe parfaite pour Deniss Smirnovs. Son coéquipier s'est heurté à un Philip Wüthrich très concentré. Problème? Michael Joly a pu égaliser à moins de quatre minutes de la sirène finale (56e, 2-2).

Ambri a commencé la prolongation avec un homme de plus sur la glace à la suite d'une pénalité infligée à Jeremy Wick durant la 60e minute. En power-play, Antoine Keller a fait les arrêts nécessaires. Lors des ultimes secondes de la période supplémentaire, Antonni Honka et Kristian Tanus ont mis le feu dans la défense tessinoise, en vain. La décision s'est faite lors d'une série de tirs aux buts remportée par les Tessinois.

Indépendamment du résultat final anecdotique à ce stade de la saison, la question était surtout de savoir à quoi allait ressembler ce HC Ajoie new-look avec Ville Peltonen à la barre. Sur ce qu'ils ont montré par séquences, les Jurassiens ont montré un visage séduisant. Reste désormais à prouver que cela n'a pas été rendu possible par la faiblesse d'Ambri-Piotta, mais bien par la qualité du jeu du HCA. Quoi de mieux qu'un match à Genève, vendredi, pour y voir plus clair?