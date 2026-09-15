Bienne gâche la rentrée du champion Fribourg-Gottéron

Champion en titre, Fribourg-Gottéron débutait la défense de son titre à Bienne, face à son ex-entraîneur Christian Dubé. Les Dragons se sont inclinés, avec une réussite seelandaise en toute fin de match (4-2).

Matthias Davet Sport-Journalist

«Schweizer Meister.» Pour la première fois de l'histoire du club, les supporters de Fribourg-Gottéron ont pu déployer une banderole avec ces mots. Sauf qu'alors que le parcage visiteurs était encore en train de chanter les exploits d'avril dernier, Bienne a ouvert le score.

Il a en effet fallu à peine 37 secondes à Jeff Skinner pour inscrire son tout premier but en Suisse. L'homme aux 1115 matches et 714 points en NHL a parfaitement profité du travail derrière la cage de Lias Andersson pour tromper Ludovic Waeber. Le retour du portier fribourgeois ne commençait pas de la meilleure des manières.

Le beau geste de Marcus Sörensen

Gottéron aurait pu être sonné par cette ouverture du score rapide à la Tissot Arena. Mais le champion en titre n'a en tout cas rien laissé transparaître de tel. Juste après le but de Jeff Skinner, Yannick Rathgeb s'est procuré deux bons tirs, sans parvenir à égaliser (2e).

À la mi-tiers, Patrik Nemeth s'est retrouvé en bonne position pour tenter à son tour sa chance. Sauf que la rondelle a été interceptée par son coéquipier Marcus Sörensen. Un problème? Pas vraiment puisque l'attaquant suédois a habilement glissé dans son dos à son compatriote. Hors de position, Harri Säteri n'a pu que voir la rondelle glisser au fond de ses filets.

Grâce à cette réussite, les Dragons ont repris des couleurs et ont continué à pousser. Jusqu'à prendre les devants, en power-play, après une faute de Miro Zryd. Bien décalé par Ludvig Johnson, Sandro Schmid a à son tour trouvé la faille, grâce notamment à un bon écran de Jacob de la Rose (15e). Ce premier tiers a également été marqué par quelques scènes chaudes sur la glace seelandaise. À plusieurs reprises, les poings ont volé et les arbitres ont dû calmer tous les acteurs.

Un temps-mort pour calmer les ardeurs

Au retour des vestiaires, Bienne a encore eu de la peine à retrouver son hockey. Victor Söderström a d'ailleurs dû sauver ses coéquipiers sur sa ligne, après une tentative de Jan Dorthe (27e).

Mais, pour ses retrouvailles avec Fribourg-Gottéron, Christian Dubé ne voulait absolument pas perdre. Et Jeff Skinner a reçu le message, inscrivant déjà un doublé pour sa première sous ses nouvelles couleurs. En power-play, son tir au-dessus de l'épaule de Ludovic Waeber a fait mouche (33e). Une réussite qui a aiguisé les Haches. Tellement que Roger Rönnberg a pris un temps-mort pour calmer les ardeurs adverses.

But gagnant en fin de match

Dans le troisième tiers, Bienne a évolué pendant 19 secondes à 5 contre 3, mais n'en a pas profité pour reprendre les devants. À la 53e et après une perte de puck fribourgeoise, Petr Cajka était en excellente position. Mais Ludo Waeber disait «non» du bloqueur.

Alors que le public était prêt à partir en prolongation, Marcus Sörensen s'est vu pénaliser. Dans la foulée, Marcus Sylvegard a lancé un sublime slapshot dans la lucarne de Gottéron (58e). À deux minutes de la fin, Fribourg n'a jamais pu recoller. À six secondes de la sirène, Lias Andersson a marqué le dernier but dans la cage vide.

Ainsi, Bienne a gâché la première du champion en titre. Et Christian Dubé a gagné pour les retrouvailles avec son ancien club.