Philipp Kurashev: «Six mois sans jouer, c'est très long»

Six mois après son dernier match, Philipp Kurashev a fait des débuts manqués avec Lausanne lors de la défaite à Kloten (4-3). L'attaquant reste confiant pour la suite de son aventure vaudoise.

Matthias Davet Journaliste Sport

Juste avant 18h, la question que se posaient tous les supporters trouvait sa réponse. Oui, malgré un seul entraînement avec le Lausanne HC, Philipp Kurashev était de la partie mardi sur la glace de Kloten. Quatre jours après la victoire face à ces mêmes Aviateurs, l'ex-joueur de Chicago et San Jose allait faire ses débuts sous le maillot vaudois.

Sauf que, six mois après sa dernière apparition lors d'un match officiel (Winnipeg - San Jose, le 17 avril), ce premier match ne s'est pas déroulé comme prévu. Le LHC a dominé durant la première demi-heure de jeu, avant de s'écrouler totalement face aux Zurichois. Malgré quelques éclairs de génie, Philipp Kurashev a terminé la soirée avec zéro point au compteur. Bien sûr, pas de quoi s'inquiéter. Interview au sortir de la glace.

Philipp, tu as vécu en l'espace de deux jours ton premier entraînement avec l'équipe et ton premier match à Kloten. Lausanne l'avait sous contrôle, mais s'est effondré. Que s'est-il passé?

C'est difficile à expliquer. Nous avons fait un très bon premier tiers. Ensuite, il y a eu des erreurs inutiles et nous nous sommes écroulés. C'était difficile de réagir.

Personnellement, comment t'es-tu senti dans cet alignement?

Ça ne s'est pas passé comme je l'espérais, mais c'est clairement quelque chose sur lequel je peux travailler. Je peux en tirer beaucoup d'enseignements et j'espère pouvoir devenir meilleur de jour en jour.

Cela faisait six mois que tu n'avais pas joué de match. À quel point était-ce particulier pour toi de faire ton retour sur la glace?

Oui, c'était très particulier. Il y a eu des moments difficiles et d'autres plus heureux. Six mois sans jouer, c'est très long. Ça faisait longtemps que je n'avais plus vécu de jour de match, qui plus est à l'extérieur. N'avoir eu qu'un seul entraînement d'équipe avant cela, c'était beaucoup de choses à appréhender, mais j'ai fait de mon mieux. Malheureusement, cela n'a pas suffi pour décrocher la victoire.

Et sur le plan physique, quelles sont tes sensations actuellement en sortie de glace?

Forcément un peu fatigué, mais tout va bien. Nous avons maintenant quelques jours de repos entre les matches. Je vais pouvoir bien récupérer et me préparer au mieux pour la prochaine rencontre.

Pour ton premier match, tu étais aux côtés de Damien Riat et Antti Suomela. Comment cela s'est passé?

C'était bien, ce sont deux super joueurs. Évidemment, nous n'avons pas encore beaucoup joué ensemble, mais je pense que cela ira de mieux en mieux. Maintenant, on va pouvoir discuter de ce que nous avons bien fait et de ce qu'on peut améliorer. On ne fera que progresser.

Comment te projettes-tu sur la suite?

Je pense que cette équipe peut accomplir beaucoup de choses. C'est vrai que nous avons actuellement beaucoup de blessés, mais ils vont bientôt revenir. Je crois en notre équipe. Je n'ai entendu que du bien et tout ce que j'ai vécu jusqu'ici est très positif. La défaite fait mal, c'est clair, mais nous devons regarder vers l'avant.