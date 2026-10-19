Libre depuis l’été, Philipp Kurashev a finalement choisi Lausanne. Pour sa première interview depuis sa signature, l’attaquant international revient sur un été «bizarre», sur sa venue pas si «incognito» à la Vaudoise aréna et sur ce rêve de NHL qu’il ne lâche pas.

Grégory Beaud Journaliste Blick

Non retenu par San Jose au terme d’une saison 2025/26 freinée par une blessure (20 points en 43 matches), Philipp Kurashev a traversé l’été et le début de l’automne sans contrat, à attendre un appel de NHL qui n’est jamais venu. Samedi, le LHC a mis fin au suspense en annonçant la signature de l’attaquant de 27 ans pour la saison en cours, avec une option de prolongation et une clause NHL.

Quelques jours plus tôt, le Bernois d’adoption s’était glissé dans les tribunes de la Vaudoise aréna avec sa mère, en espérant passer inaperçu. Raté. Fort de 360 matches de NHL, il doit combler le vide laissé par Théo Rochette, parti à Detroit.

Philipp, comment as-tu vécu ces dernières semaines?

C’était très spécial. C’était la première fois que je restais aussi longtemps sans contrat, sans savoir où j’allais jouer. Beaucoup de stress, beaucoup de décisions difficiles, beaucoup d’attente et de temps perdu inutilement. Un été bizarre. Je suis content que ce soit derrière moi.

Quand tu es venu voir la rencontre contre Ajoie, mercredi, ta décision était-elle déjà prise?

Non. Je voulais venir voir les matches, la ville, l’ambiance. J’ai vraiment payé les billets pour ma mère et moi, je voulais que personne ne me voie... Mais les cameramen m’ont repéré. Ce n’est pas grave. Ce soir-là, tous les supporters faisaient la fête et ça m’a énormément plu.

Qu’est-ce qui a fait pencher la balance?

Les discussions ont été très bonnes dès le début. L’équipe est un peu diminuée en ce moment, mais quand tout le monde est en bonne santé, c’est vraiment une équipe du haut de tableau. Ici, tout collait. La ville me plaît beaucoup et tout le monde au club m’a accueilli à bras ouverts.

Pour un Alémanique, venir en Suisse romande n’est pas toujours évident.

Pas pour moi. Toute ma vie, j’ai dû déménager et je n’avais pas vraiment de chez-moi en Suisse, si je peux le dire ainsi. Ça fait plus de dix ans que je vis à l’étranger. Je suis habitué.

Où en es-tu physiquement?

Officiellement, ça fait longtemps que je n’ai plus joué de match. Trouver de la glace n’était pas facile. J’étais souvent seul, puis avec l’équipe de mon père à Herisau. Mais pour la première fois depuis quelques années, je suis à 100%. C’est le plus important.

Ton contrat contient une clause NHL. Les fans lausannois doivent-ils trembler?

C’est clair entre l’équipe et moi: je suis ici à 100% pour Lausanne, physiquement et dans la tête. Ce que l’avenir nous réserve, on verra.

D’autres Suisses comme Mark Streit ou Denis Malgin sont repartis en NHL après un passage en National League. Mais ces cas sont rares. Ce rêve est-il toujours là?

Oui, bien sûr. Mon objectif est de retourner en NHL. Je sais que pour ça, je dois bien jouer, et ça me motive. Je ne vais certainement pas abandonner.

« Mon objectif est de retourner en NHL. Je sais que pour ça, je dois bien jouer, et ça me motive. Philipp Kurashev »

Le fait que Geoff Ward soit très bien connecté en Amérique du Nord a-t-il joué un rôle?

Ça aide, c’est sûr. Ces connexions, on les garde toute sa vie. C’est un super entraîneur.

Pour ceux qui ne te connaissent que via la Nati, quel joueur es-tu?

Je n’aime pas trop parler de moi, mais j’aime tout donner pour l’équipe. Je sais bien manier le puck et j’espère aider notre attaque, sans négliger la défense. Je préfère jouer et laisser les gens voir par eux-mêmes.

Tu porteras le 23. On pensait que le 96 était ton numéro fétiche...

Non, le 23 a toujours été mon numéro un. Chez les juniors du CP Berne, quand on a pu choisir pour la première fois, il ne restait que cinq ou six numéros. Le 23 me plaisait le plus. À San Jose, il était pris, alors j’ai porté le 96. Ici, c’est le 96 qui est pris.

Né aux Grisons, élevé à Berne: on écrit le Bernois ou le Grison du LHC?

Tu peux dire ce que tu veux, je suis de partout. Je ne sais plus moi-même! (rires)

Et ton français?

Parler, c’est difficile. Mais j’ai joué trois ans à Québec, donc je comprends plutôt bien. J’espère pouvoir m’exercer.

Le propriétaire est venu te parler devant toute la patinoire, en russe. Ça aide?

Oui, c’est sûr. C’est quelqu’un de très bien, très intelligent, qui connaît énormément de choses sur l’histoire. La langue, ça aide un petit peu, je trouve.

Il parle beaucoup, il faut faire attention!

(Il rigole) Il était très intéressant, je trouve.