Lausanne pique du nez face aux Aviateurs de Kloten

Malgré les débuts de Philipp Kurashev et deux buts d'avance, Lausanne a complètement craqué à Kloten. Les Aviateurs ont renversé le LHC en quatre minutes pour s'imposer 4-3.

Matthias Davet Journaliste Sport

Pour la deuxième fois en quatre jours, Lausanne affrontait Kloten. Avec une différence notable entre les deux rencontres. Annoncé comme nouveau joueur du LHC samedi sur l'écran géant de la Vaudoise aréna, Philipp Kurashev a fait ses débuts avec les Lions ce mardi dans la banlieue de Zurich.

Aligné sur la première ligne aux côtés de Damien Riat et Antti Suomela, l'ancien attaquant de Chicago et San Jose s'est directement mis en évidence à la Swiss Arena. Sur le premier power-play de la partie en faveur des Vaudois, il a d'abord remis un bon puck dans le slot. Puis, il a raté son lancer, ce qui a offert un contre aux Aviateurs – qui n'ont pas su en tirer parti (3e).

Axel Simic sait toujours marquer à Kloten

Un détail puisque le plus important pour les Lions est que, sur cette première situation spéciale, ils sont parvenus à ouvrir la marque. La passe à travers le slot de Jason Fuchs n'a certes pas trouvé Drake Caggiula, mais Axel Simic traînait derrière le Canadien. Après avoir passé quatre saisons à Kloten, le Gruérien a prouvé qu'il était toujours capable de trouver le fond des filets de la Swiss Arena (5e).

De buteur, le No 28 se transformait ensuite en passeur. Après une bonne récupération en zone adverse, Axel Simic a transmis à Antti Suomela, seul au centre. Le Finlandais n'en demandait pas tant pour inscrire son quatrième but en huit apparitions cette saison (16e).

Un réveil dès la mi-match

En gestion, Lausanne maîtrisait son sujet face aux Aviateurs, qui ont allumé les moteurs à la mi-match. Gentiment mais sûrement, ils ont commencé à inquiéter Kevin Pasche. Le portier du LHC a dû enchaîner les parades décisives. Puis, l'inévitable s'est produit. À force d'être mise sous pression, la défense visiteuse a craqué. Livio Truog a profité d'un puck qui traînait pour inscrire son premier but dans l'élite du hockey suisse (36e).

Alors que Lausanne aurait pu aborder la troisième période de manière sereine, il n'avait plus qu'un but d'avance et un homme en moins, puisque Fabian Heldner s'est vu pénaliser à la fin du tiers médian. Sans conséquence.

Quatre minutes pour tuer le match

Tout comme la perte de puck de Romain Loeffel en power-play (46e). Le défenseur neuchâtelois a bien été sauvé par son gardien, puisque Kevin Pasche a remporté son duel face à Keijo Weibel.

Le portier vaudois a toutefois été coupable sur l'égalisation des Zurichois, cinq minutes plus tard. Il n'est pas parvenu à capter convenablement le tir de Max Lindroth. Petteri Puhakka a été le plus prompt pour glisser la rondelle au fond des filets (51e). Puis, Kloten a définitivement enfoncé le clou. Premier homme pénalisé de la soirée, Simon Johansson s'est parfaitement rattrapé en inscrivant le 3-2 (53e). De mal en pis et après une superbe action collective, Joel Henry a marqué le quatrième (55e). En l'espace de quatre minutes, les Aviateurs avaient retourné la rencontre et avaient mérité ses trois points. Le but de l'espoir à 26 secondes de la fin par Stefan Rüegsegger n'y a rien changé.