Quatre buts inscrits dans le deuxième tiers-temps ont suffi à Genève-Servette pour récolter trois points à Kloten. Les Aigles se sont finalement tout juste imposés 5-3 sur la glace des Aviateurs.

Thomas Freiburghaus Journaliste

Vingt heures pile après le coup d'envoi de leur match respectif de la veille, Genève et Kloten remettaient ça dimanche après-midi à la Swiss Arena. Samedi soir, les Aigles s'étaient inclinés aux Vernets, pendant que les Aviateurs étaient allés gagner à la BCF Arena. Genève-Servette allait-il pouvoir se relancer chez la lanterne rouge en cette rencontre dominicale, afin de conclure ce week-end intense sur une bonne note?

Du côté des alignements, l'entraîneur grenat Sam Hallam avait choisi de ne rien toucher, alignant les mêmes lignes que le soir d'avant, Dave Sutter toujours en attaque. Son homologue zurichois Michael Liniger, lui, n'avait sorti qu'un joueur de sa composition, mais pas des moindres: Reto Berra, héroïque à Fribourg, était remplacé par Davide Fadani dans les buts locaux.

Genève ouvre le score au premier essai

Kloten a outrageusement dominé un premier tiers-temps presque sans interruptions (8 tirs à 2), mais s’est longtemps mordu les doigts. Parfaitement servi devant Stéphane Charlin, Joona Luoto a notamment vu sa reprise stoppée par le portier genevois à la 9e. Avant et après lui, ses coéquipiers se créaient plusieurs belles occasions dans la zone grenat, toutes repoussées plus ou moins académiquement par la défense du GSHC, qui s’en sortait vraiment bien.

Et à la 13e, ce sont même les Aigles qui faisaient le hold-up parfait. Un tir sur réception de Simon Le Coultre était détourné de la jambière par Davide Fadani. Le puck retombait devant le portier italien et Jimmy Vesey était le plus prompt pour pousser au fond. Genève-Servette menait à Kloten sur sa première occasion, complètement contre le cours du jeu. On se dirigeait alors vers un score loin d'être logique à la première pause. Mais à moins d’une minute de la fin du premier acte, les joueurs zurichois pouvaient souffler un peu. Cette fois, c'était Stéphane Charlin qui accordait un rebond. Simon Johansson le reprenait victorieusement: 1-1, soulagement à Kloten.

Kloten prend l'eau de toutes parts

Celui-ci sera de courte durée, puisqu’à la 22e, les supporters des Aviateurs ont assisté, médusés, à un bien joli numéro de Jesse Puljujärvi. Le top-scorer genevois a réalisé un tour sur lui-même avant de servir sur un plateau son compatriote finlandais Vili Saarijärvi de l’autre côté de la glace. Le capitaine genevois (en l’absence de Noah Rod) remettait les siens devant.

Huit minutes plus tard, Davide Fadani manquait sa relance, qui terminait sur la canne de Tim Bozon. Le Français servait Simas Ignatavisius, lequel se faisait l’auteur du but du break, 3-1. Un temps mort était alors demandé par Michael Liniger, mais cela ne suffisait pas à stopper l’hémorragie. Et à la 31e, Jesse Puljujärvi réalisait un nouvel assist de toute beauté, depuis l’arrière du but zurichois, pour offrir le doublé à Jimmy Vesey. Kloten continuait de prendre l’eau. Et l’écart a encore augmenté à la 38e. La première ligne genevoise poursuivait son festival et un rebond parvenait à Adam Boqvist, qui inscrivait le 5-1 d'une habile reprise.

Les Aviateurs croient au come-back

On pensait alors la messe dite. Plusieurs supporters locaux avaient d'ailleurs profité de la deuxième pause pour quitter la patinoire et les ultras de Kloten n’avaient pas repris leurs chants. Mais à la 42e, Mischa Ramel a redonné espoir à tout un peuple, inscrivant le 5-2 d’une superbe reprise de volée. Et 41 secondes plus tard, c’est Joel Henry qui prenait toute la défense genevoise de vitesse pour s'en aller tromper Stéphane Charlin et ramener son équipe à deux buts. Le public reprenait du poil de la bête, il restait 18 minutes pour un incroyable come-back.

Stéphane Charlin a repoussé plusieurs lancers zurichois dans les minutes qui ont suivi le troisième but de Kloten, de quoi garder son équipe à flot. Les Aigles faisaient le dos rond, mais craquaient pour la quatrième fois de la soirée à 5 contre 6, à moins d'une minute de la fin. Les dernières secondes promettaient d'être tendues, sauf que la réussite zurichoise a été annulée suite à un coach's challenge bien utilisé, pour un hors-jeu. Les Grenat auront eu chaud, mais ont finalement tenu jusqu'à la sirène finale et repartent de Kloten avec trois précieux points.