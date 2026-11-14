Pour le grand retour de Reto Berra à la BCF Arena, Fribourg-Gottéron s'est incliné face à Kloten (2-3). Les Dragons concèdent une quatrième défaite de rang en National League.

Matthias Davet Journaliste Sport

Les nouvelles de Kevin Nicolet étant rassurantes, Fribourg pouvait oublier son déplacement de la veille à Berne pour se concentrer pleinement sur la réception de Kloten. Défaits lors de leurs trois dernières sorties en championnat, les Dragons avaient envie de regoûter aux joies de la victoire face à un gardien qu'ils connaissaient très, très bien.

Après huit ans passés à la BCF Arena, Reto Berra faisait son retour, avec le maillot des Aviateurs sur les épaules. Honoré avant la rencontre, le portier de 39 ans a réalisé l'une de ses activités préférées lors du premier tiers: enchaîner les arrêts sur le plateau de Saint-Léonard.

Reto Berra a notamment dû se montrer à son aise dès la 6e minute, lorsque les Zurichois ont évolué durant 43 secondes à 3 contre 5. S'il a su se montrer solide, le gardien a également dû remercier Reto Schäppi, puisque l'assistant du capitaine a sauvé un puck sur sa ligne (7e).

Une première erreur de Christoph Bertschy

Plaisant, le premier tiers a majoritairement été dominé par Gottéron. Mais face à leur ancien gardien, les Fribourgeois ne sont pas parvenus à trouver la faille. Il a fallu attendre un nouveau power-play et une belle passe à travers le slot de Henrik Borgström pour que, enfin, Marcus Sörensen parvienne à ouvrir la marque. Avec ce décalage, Reto Berra ne pouvait rien faire (24e).

Un premier but qui a offert un temps fort à Fribourg. Malheureusement pour lui, il n'en a pas profité. À l'inverse et à 4 contre 4, Kloten a recollé au score. La passe de Christoph Bertschy a trouvé la palette de Simon Johansson, qui est parti affronter Loïc Galley et a battu le portier des Dragons (29e).

Doublé pour Keanu Derungs

Ce but a décuplé les forces de Kloten, qui a enchaîné les occasions sur la cage adverse. Il a même cru prendre les devants trois minutes plus tard. Après le visionnage des images, les arbitres ont vu que le cafouillage entre Elia Liniger et Loïc Galley s'était achevé avec le puck qui franchissait la ligne. Dans un premier temps accordé, le but a ensuite été annulé après un coach's challenge de Roger Rönnberg, qui avait vu une obstruction sur le gardien. Le processus, discutable, a parfaitement été appliqué par les officiels.

Sur la glace, les Aviateurs continuaient leur marche en avant et Fribourg ne parvenait pas à redresser la barre. Logique, le but pour prendre l'avantage est tombé à la 45e minute, également en power-play. La faute à une pénalité évitable de Christoph Bertschy en zone offensive. Keanu Derungs lançait entre la jambière et le bloqueur de Loïc Galley.

Six minutes plus tard et toujours en supériorité numérique, ce même No 11 profitait d'une sortie ratée du dernier rempart pour faire le tour de la cage et inscrire le 3-1 qui mettait fin aux débats. Jacob de la Rose a réduit la marque à 120 secondes de la sirène finale, mais ce but s'est révélé insuffisant. Dans la cage vide, Arttu Ruotsalainen a inscrit son 19e point de la saison.

Cette défaite des Fribourgeois est donc la quatrième de rang en National League. Pour l'instant, l'inquiétude n'est pas de mise pour le champion en titre. Mais il va vite falloir se ressaisir. Prochaine échéance en championnat: vendredi, pour la réception de Rapperswil.